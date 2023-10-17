Tuesday, 17 October 2023 11:22 GMT

الانتهاء من استبدال وحدات الإنارة في محافظات اقليم الوسط

10/17/2023 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني مدير مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية في بلديات المملكة عن انتهاء أعمال استبدال وحدات الإنارة في بلديات محافظة مأدبا و بنسبة 100%.
وأضاف المومني خلال جولة تفقدية له وفريق الاشراف الفني للمشروع شملت محافظات اقليم الوسط أنه تم استبدال وتركيب (164510) وحدة إنارة توزعت على بلدية مأدبا الكبرى بواقع 12000 وحدة إنارة وبلدية ذيبان بواقع 1800 وحدة، وتم تركيب 1650 وحدة في بلدية لب ومليح و 1000 وحدة لبلدية جبل بني حميدة، لافتا الى ان المشروع ينفذ من قبل شركة بترا سولار.
واوضح المومني أن أعمال مشروع الإنارة مستمرة في بلديات العاصمة ومحافظتي الزرقاء والبلقاء، مشيرا الى ان نسبة الإنجاز وصلت الى 40% في هذه المحافظات .
وأشار المومني الى ان وحدات الإنارة المستخدمة في المشروع مصنعة من قبل شركات محلية وتتماز بجودة ومواصفات فنية عالية ، حيث تم تصميمها وفقا للمعايير المعتمدة من الجمعية العلمية الملكية من حيث قدرات وحدات الإنارة بما يتناسب مع سعة الشوارع وبما يضمن تحقيق أعلى مستوى للإنارة الليلية لخدمة الحركة المرورية والمواطنين.
وأوضح المومني انه يمكن توسيع استخدامات وحدات الإنارة للاستفادة منها لاغراض المدن الذكية مستقبلا لانها مجهزة لتركيب تطبيقات ذكية عليها للتحكم بشدة الإنارة ويمكن استخدامها لتقوية شبكات الاتصالات و الانترنت.
يذكر الى ان مشروع استبدال وحدات الإنارة في بلديات المملكة تنفذه وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية بالشراكة مع شركات توزيع الكهرباء ضمن مناطق الامتياز وبكلفة مقدارها (70) مليون دينار تساهم فيه وزارة الطاقة بتحمل نصف تكلفة المشروع بواقع (5) ملايين دينار سنويا من فلس الريف ولمدة (7) سنوات.
ويعد مشروع الاستبدال من أهم المشاريع التي تُنفذ لمصلحة البلديات لمساعدتها على توفير 60% من فاتورة الطاقة للبلديات بتقليل كلف استهلاك الكهرباء لإنارة الشوارع ورفع مستوى الإنارة وتقليل الانبعاثات الكربونية مما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

MENAFN17102023000072011014ID1107259585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث