Tuesday, 17 October 2023 11:22 GMT

الروابدة: على مؤسسة الضمان ألا تتوقف عن التفكير بتطبيق التأمين الصحي

10/17/2023 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقت وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة للاطلاع على واقع حال مؤسسة الضمان وتطلعاتها وخططها المستقبلية.

وقالت الروابدة خلال اللقاء الذي حضره مساعدو مدير عام المؤسسة وعدد من مدراء الإدارات وفروع المؤسسة، أنه لا غنى اليوم عن الخدمة الإلكترونية التي تقدم للمواطن ومراجعة الإجراءات المتعلقة بها بما يضمن أن تكون فاعلة وآمنة لمتلقي الخدمة وتلبي طموحاته.

وأكدت أهمية الدراسة الاكتوارية التي تجريها المؤسسة والتي ستضعنا في صورة مركزها المالي وستحدد طبيعة عملها في السنوات المقبلة وتبين وضعها المالي ورسالتها في خدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وبينت أن على المؤسسة ألا تتوقف عن التفكير بموضوع تطبيق التأمين الصحي من خلال إجراء الدراسات الشاملة التي تجمع كافة الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، وبما يضمن الحفاظ على المركز المالي للمؤسسة وحقوق المؤمن عليهم ومتلقي الخدمة.

وأكدت الروابدة التعاون المستمر بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق ببرنامج التشغيل الوطني ومبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي جاءت بتوجيهات ملكية مباشرة في كافة المحافظات وساهمت بتشغيل عدد كبير من الأردنيين، وأن هناك (6) مناطق مستهدفة جديدة لإنشاء مشاريع إنتاجية، مؤكدة على تذليل أي مُعيقات أو صعوبات متعلقة بعمل الوزارة مع مؤسسة الضمان.

وأوضحت أن من حق المؤمن عليه الحصول على الخدمة المُثلى المتميزة وهذا ما شهدناه في مؤسسة الضمان وعلينا السعي دائما إلى تقديم الأفضل والأيسر لجمهور المؤسسة بما يعكس صورة المؤسسة الرائدة والمتميزة في هذا الجانب.

بدوره، رحب مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة خلال اللقاء بوزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مبيناً أن مؤسسة الضمان مؤسسة عريقة وتمثل صمَّام أمان للمجتمع حيث صادفت قبل يومين الذكرى الخامسة والأربعين على إنشائها والتي تُعنى بتأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة.

وبين أن مؤسسة الضمان وجدت منذ التأسيس لتبقى، وواجبنا وضعها على المسار الصحيح حتى تؤدي رسالتها تجاه الأجيال المقبلة وذلك من خلال الاهتمام بكل من الجانب التقني والفني والتشريعي، وضبط الأنظمة التأمينية والإجراءات الإدارية، إضافة إلى التوسع بالجانب التدريبي والتثقيفي والتوعوي، مبيناً أن العام 2024 سيشهد جانبين مهمين ونقطة تحول لمؤسسة الضمان وهما؛ الدراسة الاكتوارية الحادية عشر خلال النصف الأول من العام القادم والجانب الآخر قيام المؤسسة بدراسة تشريعاتها لإحداث نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية حسب الواقع الاكتواري للمؤسسة، حيث أن الدراسة الاكتوارية عادة تمتد لمدة (100) سنة وسنعمل على تعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي بما يضمن الحماية الاجتماعية لأبنائنا وأحفادنا وإدامة استمرار عمل المؤسسة.

وقدم الطراونة عرضاً تضمن سبعة محاور رئيسة حول واقع المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية، مستعرضاً الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الحالية والأهداف الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة الممتدة من عام 2024-2027، موضحاً أن المؤسسة ستعزز الصورة الذهنية الإيجابية تجاه جمهورها من خلال الخدمات التي تقدمها لهم والتوعية المستمرة بقانونها وتعليماتها وإجراءاتها وحملاتها الإعلامية والتوعوية.

وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية؛ بين الطراونة أن المورد البشري في أي مكان عمل لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً، في ظل التقدم التكنولوجي أو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ويتعيّن علينا تنمية مهارات العاملين وتثقيفهم وتوعيتهم والأخذ بأفكارهم ومقترحاتهم، مستعرضاً معايير تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

أما عن المحور التشريعي؛ فقد بين الطراونة أن قانون الضمان الاجتماعي شهد عدة تعديلات خلال السنوات 2019 ومطلع العام 2023 والتي من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليها الأنثى بتسهيل شروط استحقاقها بدل تأمين الأمومة، وتخفيض نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لتمكين الشباب من دخول سوق العمل في بعض القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى التعديلات التي طرأت على نظام المؤمن عليهم العسكريين.

وفيما يتعلق بمحور الحماية الاجتماعية؛ كشف الطراونة أن عدد المؤمن عليهم الفعالين حتى اليوم بلغ مليون و(512) ألف من ضمنهم (97) ألف مشتركاً اختيارياً، وأن عدد المنشآت الفعالة زاد على (68) ألف منشأة، وعدد المتقاعدين التراكمي وصل حالياً إلى (317) ألف متقاعد، وعدد المستفيدات من بدلات تأمين الأمومة بلغ (71) ألف مؤمن عليها، وعدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل بلغ (309) مؤمن عليه، وعدد إصابات العمل التراكمي حتى الآن زاد على (600) ألف إصابة.

وضمن محور المديونية والنفقات، بين أن مجلس الإدارة مؤخراً قرر إطلاق حملة تشجيعية تتضمن تخفيض نسبة فائدة التقسيط على المنشآت المدينة أو التي لديها اتفاقيات تقسيط مع المؤسسة ضمن عدة مراحل للمساهمة في تقليل الأعباء المالية على تلك المنشآت، موضحاً أن الفوائض التأمينية قد بلغت خلال العام الماضي (475) مليون دينار.

وأوضح الطراونة أن عدد الخدمات التي وفرتها المؤسسة بشكل إلكتروني عبر موقعها بلغ عددها (186) خدمة تضمنت (93) خدمة للأفراد و(60) خدمة للمنشآت و(9) خدمات حكومية و(24) خدمة للموظفين.

أما في مجال محور التميز؛ أشار إلى "أننا نفخر بفوزنا بشهادات التميز والتقدير الدولية، وهو يعتبر إنجازاً وطنياً قيّماً على المستوى الدولي والذي يُضاف إلى الإنجازات الوطنية التي حققتها المؤسسة، وكذلك الجوائز الوطنية والتي كان آخرها حصد سبعة جوائز لفروع المؤسسة بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة وإن هذا التميز يأتي نتيجة للمبادرات المتميزة والجهود المتراكمة التي يبذلها العاملون بالمؤسسة في تقديم أفضل الخدمات المتميزة للجمهور".

MENAFN17102023000072011014ID1107259584

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث