الملاكمة يسمي قائمته المشاركة ببطولة آسيا للشباب والناشئين

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

سمى المنتخب الوطني للملاكمة بقيادة المدرب ، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي تقام منافساتها بكازاخستان في 21 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي وحتى 3 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.



وسيغادر المنتخب صباح يوم الجمعة المقبل، إلى العاصمة الكازاخية أستانا، بهدف مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في هذه الفئة، بعد حصد العديد من الميداليات الملونة في البطولة السابقة.



وجاء الاختيار على 6 لاعبين من منتخب الشباب مواليد 2005-2006 وهم: ماهر مشاعلة (وزن تحت 48 كغم)، عمر قريش (وزن تحت 51 كغم)، أوس عشيش (وزن تحت 54 كغم)، قيس عشيش (وزن تحت 57 كغم)، عمر الحديدي (وزن تحت 63.5 كغم)، ورازي حياصات (وزن فوق 92 كغم)، واللاعبة ميس نضال (وزن تحت 57 كغم).



ويمثل منتخب الناشئين في البطولة مواليد 2007-2008 كل من: أكرم زيادة (وزن تحت 60 كغم)، راشد حياصات (وزن تحت 63 كغم)، نظمي جرادات (وزن تحت 66 كغم) ويامن فحماوي (وزن تحت 70 كغم)، واللاعبة نادين المناصير (وزن تحت 46 كغم).



واستضافت عمان النسخة الأخيرة من بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي أقيمت خلال شهر آذار (مارس) من العام الماضي، واستطاع المنتخب الظفر بـ22 ميدالية ملونة، منها ميدالية ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية، حيث حصل اللاعب سيف الرواشدة على الذهبية كأول ميدالية من هذا النوع على صعيد مشاركات الأردن في البطولات الآسيوية.



وكانت البطولة الحالية، مقررة أن تقام في منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، قبل أن يتم تأجيلها من قبل الاتحاد الآسيوي، ما اضطر المنتخب للغياب عن البطولة العربية للشباب للملاكمة التي تستضيفها مصر ابتداء من اليوم.



وأكد المجالي في حديثه لـ "الغد"، أن المنتخب تحضر للبطولة بصورة جيدة من أجل الظهور بصورة مشرفة بالبطولة بهدف المنافسة على أكبر عدد من الميداليات الملونة، مفيدا بأن إدارة الاتحاد واللجنة الأولمبية حريصين على المشاركة بجميع البطولات القارية، بهدف رفع مستوى اللاعبين ووضعهم على خريطة الطريق لتمثيل منتخب الرجال لاحقا.



وأضاف: "تم اختيار العناصر المشاركة في البطولة بعد اختبارات بدنية خضع إليها جميع اللاعبين واللاعبات المتواجدين في القائمة الأولية، وحرص الجهاز التدريبي للمنتخب على متابعة جميع اللاعبين لاختيار الأفضل لتكرار إنجاز العام الماضي، والصعود على منصات التتويج مجددا، حيث إن فوز الرواشدة بالذهبية حفز بقية اللاعبين واللاعبات على صناعة إنجاز آخر للملاكمة الأردنية".



ولفت المجالي، إلى أن التحضيرات اشتملت على جميع الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية لوصول اللاعبين للمستوى الفني المطلوب، موضحا أن الاتحاد سعى إلى خوض معسكرات داخلية مع دول عدة، من دون أن تتم لأسباب مختلفة، مع الاكتفاء بالتدريبات في مركز الإعداد الأولمبي.

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