منتخب باكستان ينضم لمجموعة النشامى في تصفيات المونديال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انضم منتخب باكستان لكرة القدم، إلى مجموعة المنتخب الوطني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026 وكاس أسيا في السعودية 2027.
وانضم منتخب الباكستان للمجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان، وذلك بعد فوزه اليوم الثلاثاءعلى منتخب كمبوديا بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في تصفيات كاس العالم يوم 16 الشهر المقبل، بلقاء منتخب طاجكستان.
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