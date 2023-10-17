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منتخب باكستان ينضم لمجموعة النشامى في تصفيات المونديال

10/17/2023 2:27:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انضم منتخب باكستان لكرة القدم، إلى مجموعة المنتخب الوطني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026 وكاس أسيا في السعودية 2027.
وانضم منتخب الباكستان للمجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان، وذلك بعد فوزه اليوم الثلاثاءعلى منتخب كمبوديا بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في تصفيات كاس العالم يوم 16 الشهر المقبل، بلقاء منتخب طاجكستان.

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