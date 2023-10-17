إلغاء مباراتي منتخب السيدات أمام هونغ كونغ بسبب الأوضاع في فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلن اتحاد كرة القدم، إلغاء المبارتين الوديتين لمنتخب السيدات، أمام المنتخب هونغ كونغ، والمقررتين يومي 26 و29 الشهر الحالي، بسبب الأوضاع في المنطقة، وخاصة العدوان الاسرائيلي على غزة.
وقال اتحاد الكرة في خبر رسمي اليوم إنه وفي ظل إلغاء مباراتي هونغ كونغ، سيخوض المنتخب الوطني خلال معسكره التدريبي الجاري حاليا، عددا من المباريات التدريبية الودية مع فرق محلية، في الفترة 23 – 30 الجاري، بعد تعذر إقامة مباريات ودية دولية بسبب ضيق الوقت.
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