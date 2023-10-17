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إلغاء مباراتي منتخب السيدات أمام هونغ كونغ بسبب الأوضاع في فلسطين

10/17/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعلن اتحاد كرة القدم، إلغاء المبارتين الوديتين لمنتخب السيدات، أمام المنتخب هونغ كونغ، والمقررتين يومي 26 و29 الشهر الحالي، بسبب الأوضاع في المنطقة، وخاصة العدوان الاسرائيلي على غزة.

وقال اتحاد الكرة في خبر رسمي اليوم إنه وفي ظل إلغاء مباراتي هونغ كونغ، سيخوض المنتخب الوطني خلال معسكره التدريبي الجاري حاليا، عددا من المباريات التدريبية الودية مع فرق محلية، في الفترة 23 – 30 الجاري، بعد تعذر إقامة مباريات ودية دولية بسبب ضيق الوقت.

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