البطولة الرباعية .. المنتخب الوطني يخسر بركلات الترجيح أمام العراق

البطولة الرباعية .. المنتخب الوطني يخسر بركلات الترجيح أمام العراق
التاريخ
10/17/2023 2:27:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خسر المنتخب الوطني من أمام نظيره العراقي بفارق الركلات الترجيحية 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات البطولة الدولية الرباعية الودية التي تستضيفها الأردن.
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