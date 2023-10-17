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البطولة الرباعية .. المنتخب الوطني يخسر بركلات الترجيح أمام العراق

10/17/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خسر المنتخب الوطني من أمام نظيره العراقي بفارق الركلات الترجيحية 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات البطولة الدولية الرباعية الودية التي تستضيفها الأردن.

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