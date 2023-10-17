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هل أبعدت القنوات الأميريكية مذيعيها المسلمين بسبب أحداث غزة؟

10/17/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة تقارير مفادها أن قناة“إم إس إن بي سي” قامت بهدوء بإبعاد ثلاثة من مذيعيها المسلمين من برامج الشبكة منذ هجوم حماس على المستعمرات الإسرائيلية يوم السبت الماضي، ولكن الشبكة أكدت أن بعض التغييرات في تقديم البرامج قد حدثت بالمصادفة، مشيرة إلى أنه لم يتم إبعاد أي مذيع.

ولم تبث الشبكة حلقة مقررة ليلة الخميس الماضي من برنامج” مهدي حسن شو” على منصة البث (Peacock)، كما تم إلغاء ظهور المذيع أيمن محيي الدين في برنامج“جوي ريد” يومي الخميس والجمعة.

وقد غطى محيي الدين، وهو صحافي مصري- أمريكي ومراسل مخضرم لشبكة“إن بي سي نيوز”، الصراع من غزة لمدة عامين، وفقاً لمنصات إعلامية أمريكية.


وبحسب ما ورد، في عام 2021 ، استجوب محيي الدين بقوة الإسرائيليين بشأن الضربات الدموية على غزة.

وقالت مصادر إن الشبكة تخطط أيضا لكي تملأ أليسيا مينينديز، في نهاية الأسبوع المقبل، شاغر علي فيشلي، وهو مضيف أمريكي مسلم ثالث أجرى مقابلة يوم الأحد مع متحدث باسم السلطة الفلسطينية.

وأعرب العديد من موظفي شبكة” إم إس إن بي سي” عن قلقهم من هذه التحركات ، وشعروا أن المضيفين الثلاثة لديهم معرفة أعمق بالصراع.

وبدورها نفت الشبكة هذه الاتهامات وقالت إن التحولات جاءت بالصدفة فقط ، وأشارت إلى أن الثلاثة سيستمرون في الظهور على الهواء لتقديم التحليلات.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تحولت فيه شبكة“”إم إس إن بي سي” – مثل الحزب الديمقراطي الذي غالبا ما تكون متحالفة معه – إلى دعم مكثف لإسرائيل بعد هجمات حماس .

وقد جاء هذا التحول، ايضاً، مع تدخلات “داخلية وخارجية” ساخنة على أي شيء يقطع مع هذا الدعم.

وبحسب ما ورد، فقد لاحظ العديد من داعمي إسرائيل أن حسن كان صريحاً للغاية في لفت الانتباه إلى محنة المدنيين في غزة.

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