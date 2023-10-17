منى زكي: ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغص المواقع الالكترونية على وسائط التواصل الاجتماعي بدعم غير مسبوق من جميع الفنانين في مصر والعالم العربي. وتتميز مواع النجوم التي يتبعها الملايين برفرفة العلم الفلسطيني فوق هذه الحسابات، وبأشكال مختلفة.
ويرفق معظم النجوم مواقعهم بعبارات الدعم ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، داعين لهم بالنصر ومطالبين بالدعم الرسمي والشعبي ضد الحرب الشعواء التي يشنها الكيان الصهيوني على شعب الجبارين.
ويظهر موقع الفنانة منى زكي تضامنها مع أهل غزة، معلنًة عن دعمها لهم بكل الطرق والوسائل، ونشرت عبر خاصية ((ستوري)) في إنستغرام، صورة لطفل فلسطيني وسط دمار منازل الشعب الفلسطيني جراء القصف الوحشي، وعلقت: ((ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب)).
وتابعت: يا رب غزة وأهلها في حمايتك وأمانك يا رب كن لهم عونًا ونصيرًا يا رب، أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة)). -وكالات
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