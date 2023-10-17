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منى زكي: ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب

10/17/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تغص المواقع الالكترونية على وسائط التواصل الاجتماعي بدعم غير مسبوق من جميع الفنانين في مصر والعالم العربي. وتتميز مواع النجوم التي يتبعها الملايين برفرفة العلم الفلسطيني فوق هذه الحسابات، وبأشكال مختلفة.
ويرفق معظم النجوم مواقعهم بعبارات الدعم ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، داعين لهم بالنصر ومطالبين بالدعم الرسمي والشعبي ضد الحرب الشعواء التي يشنها الكيان الصهيوني على شعب الجبارين.

ويظهر موقع الفنانة منى زكي تضامنها مع أهل غزة، معلنًة عن دعمها لهم بكل الطرق والوسائل، ونشرت عبر خاصية ((ستوري)) في إنستغرام، صورة لطفل فلسطيني وسط دمار منازل الشعب الفلسطيني جراء القصف الوحشي، وعلقت: ((ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب)).

وتابعت: يا رب غزة وأهلها في حمايتك وأمانك يا رب كن لهم عونًا ونصيرًا يا رب، أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة)). -وكالات

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