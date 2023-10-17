Tuesday, 17 October 2023 11:21 GMT

كيف تحمي نفسك من إعياء الإنترنت؟

10/17/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع التطور التكنولوجي الذي يشهده عالمنا في العقود الأخيرة أصبح الاستخدام التكنولوجي أمراً لا مفرّ منه في الحياة اليومية والعملية ليسبب عدة أمراض من أبرزها؛ إعياء الإنترنت الناتج عن الاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية والذي بدوره يتسبب بالشعور المفاجئ بضبابية الرؤية أو ضبابية الدماغ بالإضافة إلى القلق والدوار.

بحسب موقع Real Simple، أوضح أن قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، ربما يتسبب في شعور متزايد بالملل، لا تقتصر آثاره السلبية على مجرد ألم في الرقبة، بل إنه يتسبب في المعاناة من المرض حرفياً.

إعياء الشاشة والإعياء السيبراني
الإعياء السيبراني هو ظاهرة تشبه دوار الحركة التي تؤدي إلى الشعور بالغثيان وضبابية الدماغ، بالإضافة إلى الدوخة والصداع النصفي، في حين أن ((إعياء الإنترنت)) يصيب بعض الأفراد بشكل أسوأ أو في كثير من الأحيان أكثر من غيرهم، وقد يبدو من المستحيل تجنبه في هذا العصر الرقمي المفرط، إلا أن هناك بعض الطرق المفيدة للحد من استخدام الشاشة ومعالجة إحساس الشخص المزعج للغاية بالشعور بدوار البحر في مكتبه.

يتسبب البقاء لمدة طويلة أمام الشاشة في الإصابة بإعياء الإنترنت، والذي يقول الخبراء إنه يشبه دوار الحركة بعدة طرق، إذ يمكن أن يشعر الشخص بالغثيان وألم في الرأس، وفي بعض الحالات، ربما يشعر الشخص بالدوار أو ضبابية الدماغ.

تسمى هذه الحالة طبياً بالصراع الدهليزي البصري والذي يتسبب في الشعور بالإعياء والدوار أثناء محاولة الشخص القراءة أثناء ركوبه سيارة. بينما تركز عيناه على جسم ثابت، فإن بقية الجسم يشعر بالحركة.

أسباب الإصابة بإعياء الإنترنت
تخلق الصور المتحركة أو الفيديوهات نوعاً من الصراع الذهني البصري ، إذ تعتمد هذه الحالة على استخدام العينين بشكل أكبر دون الحاجة إلى تحريك الجسم؛ الشيء الذي قد يتسبب في الدوار، قد يصاب الإنسان بهذه الحالة في أقل من يوم على استخدامه التكنولوجيا بشكل مفرط.

يمكن أن تستمر الأعراض في أي مكان من بضع دقائق إلى عدة ساعات، لكن تختلف التأثيرات من فرد لآخر.

ليست فقط الحركة السريعة في الشاشات السبب في الشعور بهذه الأعراض، بل أيضاً الإضاءة الزرقاء التي تنبعث من الشاشات، ربما تكون أحد مسببات دوار الإنترنت، إذ التعرض للضوء الأزرق يمكن أن يصيب بالأرق واضطرابات النوم، ويوصي الباحثون بتقليل وقت استخدام الشاشات قبل النوم.

الوقاية من إعياء الإنترنت
هناك عدة طرق يمكن من خلالها الوقاية من إعياء الإنترنت والتي يمكن القيام بها دون الحاجة إلى أخذ بعض الأدوية التي قد تكون ذات أعراض جانبية في بعض الأحيان، من بين هذه الأساليب نجد:

- قاعدة 20.20.20.20: لتقليل إجهاد العين، يمكن اتباع قاعدة 20.20.20.20، والتي ترتكز على أخذ استراحة من استخدام الشاشة كل 20 دقيقة والنظر إلى مسافة 20 قدماً أو أكثر لمدة 20 ثانية.

ثم يتم استخدام آخر 20 ثانية لإعادة ترطيب وتليين سطح العين عن طريق إغلاق العينين لمدة 20 ثانية أو الرمش 20 مرة في تتابع سريع.

تقليل الضوء الأزرق : يجب تقليل التعرض للضوء الأزرق حيثما أمكن ذلك.

إذ تحتوي العديد من الأجهزة على مرشحات للضوء الأزرق مدمجة فيها، لذا يمكن التحقق من إعدادات شاشة الهاتف والكمبيوتر لمعرفة ما إذا كان هناك خيار لتقليل الضوء الأزرق أو شراء مرشح للشاشة.

توجيه العقل : ينبغي المساعدة على تذكير الجسد بمكان وجوده في الفضاء عن طريق النهوض والتجول بشكل متكرر. وبطبيعة الحال، يحذر خبراء الصحة من مخاطر الجلوس أكثر من اللازم، ويوصي الباحثون بالنهوض كل 30 دقيقة، وهي فكرة يمكن أن تكون حكيمة لدرء دوار الإنترنت أيضاً.

MENAFN17102023000072011014ID1107259575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث