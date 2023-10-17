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سرحان: يجب أن لا نسمح لمشاهد القتل والدمار أن تضعف من معنوياتنا

10/17/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الخبير الاجتماعي مفيد سرحان أن ما يحدث للأهل والاخوة في غزة من قتل وتدمير وإبادة للعائلات تجاوز كل الحدود وهو وصمة عار في وجه الإنسانية.

وأضاف أن الشعب الأردني يثبت دائما أنه الأقرب إلى فلسطين ليس من حيث الجغرافيا فقط بل من حيث المشاعر والمواقف والشعور بالمسؤولية.

وأن التأييد لأهلنا في غزة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني لأنهم يتعرضون للعدوان والظلم، ونصرة المظلوم واجبة على الجميع.

وقال سرحان للاسرة دور كبير في هذه الظروف في شرح حقيقة ما يحدث وأن فلسطين أرض عربية واسلامية محتلة، وإن العدوان يزور الحقائق وأن مسؤولية تحرير فلسطين هي مسؤولية العرب والمسلمين لانها أرض مقدسة. وأننا في الأردن أهل رباط ومسؤوليتنا مضاعفة.

ومن واجبنا تقديم الدعم للأهل وهو واجب وليس منه.

وبين سرحان أهمية أن يشارك في تقديم هذا الدعم جميع أفراد الأسرة حتى الأطفال من مصروفهم الشخصي لتعزيز روح الانتماء والشعور بالمسؤولية لديهم.

وكذلك مشاركتهم في التحركات الشعبية من مسيرات وواقفات وغيرها من طرق التعبير المسؤول، لأن ذلك تربية عملية وغرس لمعالي الأخوة والجهاد والشعور مع الآخرين.

وقال سرحان: يجب أن نسمح لمشاهد القتل والدمار أن تؤثر سلبا على نفسيات الأطفال والكبار لأن الحرب النفسية أكثر خطرا من الحرب العسكرية.

وبين سرحان ضرورة استثمار الظروف الصعبة في تبيان النفاق العالمي الذي تمارسه الكثير من الدول في دعم العدوان وهي ترفع شعارات حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، وعندما يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين تتهاوى كل هذه الشعارات.

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