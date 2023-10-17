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بولاد رئيسًا لـالقرار النيابية

10/17/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقدت كتلة القرار النيابية، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، تم خلاله اختيار النائب ميرزا بولاد رئيسًا لها، والنائب سليمان القلاب نائبًا للرئيس.

وقررت الكتلة، خلال الاجتماع، الذي بحثت فيه آلية عملها، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم "القرار النيابية"، اختيار المُقرر والناطق الإعلامي للكتلة في اجتماع آخر يُحدد لاحقًا.

يُشار إلى أن "القرار النيابية" تضم 28 نائبًا.

من جهة أخرى، أكد بولاد وقوف الكتلة خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان السافر على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وثمن رئيس وأعضاء "القرار النيابية"، جهود جلالة الملك بجولته الأوروبية التي يقوم بها لحصد موقف واضح وصريح دوليًا، لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار واستهداف المدنيين العزل ورفع الظلم والحصار الواقع على أهل قطاع غزة.

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