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نجاح عملية نادرة لطفلة في البشير

10/17/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نجح فريق طبي في مستشفيات البشير، بإجراء عملية نادرة باستئصال كيس كلبي من الشريان الأبهري البطني لطفلة عمرها 10 سنوات، في واقعة هي الأولى من نوعها في الأردن.

وقال أخصائي جراحة الأطفال الدكتور سامر الرحامنة لوكالة "بترا"، اليوم الثلاثاء، إن الطفلة كانت تعاني من صداع وأعراض زيادة الضغط الدماغي وتاريخ مرضي لوجود كيس مائي (كلبي) في الدماغ، وتم استئصاله من قبل مستشار جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور حسين العبادي في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف الرحامنة أنه بعد إجراء صور طبقية متعددة للدماغ والبطن والصدر تبيّن وجود أكياس على الأذين الأيمن للقلب وعلى الكلية اليمنى وفي البطن مرتبطة بالشريان الأبهري البطني.

وبين أنه بعد إجراء صور شعاعية متقدمة كتصوير الشرايين الملوَن والرنين المغناطيسي، أجمع الفريق الطبي المختص على وجود كيس مائي (كلبي) مع توسع وانسداد في الشريان الأبهري البطني، وتم إجراء عملية جراحية كبرى، وحالتها الصحية جيدة.

من جانبه، قال أخصائي جراحة الأوعية الدموية الدكتور علي الذنيبات، إن الأكياس الكلبية عادةً ما تكون في الكبد أو الرئتين ومن النادر جدا أن يرتبط وجودها بشرايين الجسم، وما يميّز هذه الحالة أن الكيس الكلبي موجود داخل الشريان الأبهري البطني مما سبب توسعا وانسدادا في الشريان الأبهري البطني.

وأشار الذنيبات إلى أنه بحسب الدراسات العلمية والأبحاث المنشورة، يوجد أقل من 10 حالات مسجلة عالميا لوجود كيس مائي (كلبي) بجدار أو تجويف الشريان الأبهري.

وأشرف على إجراء العملية مستشار جراحة الأوعية الدموية الدكتور عمر الزعبي، إضافة إلى أخصائيي جراحة الأطفال الدكتور سامر الرحامنة، وجراحة الأوعية الدموية الدكتور علي الذنيبات.

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