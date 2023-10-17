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الصحفيين تثمن الدور المشرّف للصحفيين الأردنيين والفلسطينيين بفضح الجرائم الصهيونية

10/17/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الدور الوطني والعروبي الذي تبذله المؤسسات الصحفية والإعلامية الأردنية الرسمية والخاصة، وما يقدمه الزميلات والزملاء جميعا من جهد كبير في نقل حقائق الإجرام والإبادة الوحشية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق أهلنا في قطاع غزة وعموم فلسطين.

وقال مجلس النقابة في بيان له اليوم الثلاثاء: ديدن الإعلام الأردني كان دوما الوقوف الراسخ والثابت إلى جانب فلسطين وكل القضايا العربية والإسلامية، وهو اليوم يؤكد دوره بمنح كل الوقت والاهتمام والعمل لصالح نقل ما يُرتكب من فظائع وبطش ضد أهلنا في قطاع غزة الصامدة المنافحة عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية.

وحض المجلس الزميلات والزملاء على مواصلة هذا الجهد المقدر والمحترم، والاستثمار أيضا بما لديهم من منصات التواصل الاجتماعي لحشد المواقف لنصرة قطاع غزة الذي يجابه الاحتلال وأفعاله الإجرامية، وبخاصة باللغات الأجنبية ليطّلع العالم على هذه الفظائع ولدحض أكاذيب الإعلام الغربي المتصهين وتزييفه الحقائق.

وشدد البيان على الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام في قطاع غزة والتضحيات التي يقدمها الزملاء هناك لنقل الحقائق للرأي العام العربي والعالمي، وهي حقائق يحاول الكيان الصهيوني بشتى الطرق عدم وصولها للرأي العام.

وبين مجلس النقابة أن الكيان الصهيوني الذي يستهدف الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية يريد تحييد الشهود وإخراجهم من دائرة الفعل لإخفاء جرائمه التي فاقت كل حد وضربت بعرض الحائط كل القوانين الدولية والمعاهدات مستندا على دعم لا أخلاقي ولا إنساني من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وفي الوقت الذي يثمن فيه مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الأداء الرفيع والمميز للصحفيين والمؤسسات الصحفية الأردنية وفي قطاع غزة وعموم فلسطين، فإنه يثمن ما تقوم به من دور وسائل الإعلام العربية والأجنبية الحرة والموضوعية التي تواصل نقل الحقائق للعالم، وتفضح ممارسات الاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة.

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