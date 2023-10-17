الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
10/17/2023 2:27:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد جولة أوروبية استهدفت حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة.
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