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الملك يعود إلى أرض الوطن

10/17/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد جولة أوروبية استهدفت حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة.

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