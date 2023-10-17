الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من داخل غزة أو خارجها يعتبر جريمة حرب، مشيراً إلى أن الأولوية الآن لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف الصفدي في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، أن المملكة تعمل على جسر جوي لمساعدة المستشفى الميداني الأردني في غزة.
وشدد الصفدي أن على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة بموضوعية، لافتاً على أن ما يجري في القطاع جريمة حرب.
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