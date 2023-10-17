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الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب

10/17/2023 2:27:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من داخل غزة أو خارجها يعتبر جريمة حرب، مشيراً إلى أن الأولوية الآن لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف الصفدي في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، أن المملكة تعمل على جسر جوي لمساعدة المستشفى الميداني الأردني في غزة.

وشدد الصفدي أن على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة بموضوعية، لافتاً على أن ما يجري في القطاع جريمة حرب.

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