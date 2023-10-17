قوافل المساعدات الإنسانية في معبر رفح بانتظار السماح بعبورها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحركت قوافل المساعدات الإنسانية، فجر اليوم الثلاثاء، من العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية إلى معبر رفح الحدودي في الجانب المصري، بانتظار السماح بعبورها إلى قطاع غزة.
ووفق ما أعلن عاملون في مجال الإغاثة، توجّهت قوافل المساعدات المتمركزة في العريش، إلى معبر رفح باتّجاه قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي.
واحتشدت مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومترا بين العريش ورفح.
ووفقا لآخر إحصاء من الصحة الفلسطينية، أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد 2808 مواطنين وإصابة نحو 10850 آخرين.
-- (بترا)
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