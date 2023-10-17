Tuesday, 17 October 2023 11:20 GMT

قوافل المساعدات الإنسانية في معبر رفح بانتظار السماح بعبورها

10/17/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحركت قوافل المساعدات الإنسانية، فجر اليوم الثلاثاء، من العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية إلى معبر رفح الحدودي في الجانب المصري، بانتظار السماح بعبورها إلى قطاع غزة.
ووفق ما أعلن عاملون في مجال الإغاثة، توجّهت قوافل المساعدات المتمركزة في العريش، إلى معبر رفح باتّجاه قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي.
واحتشدت مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومترا بين العريش ورفح.
ووفقا لآخر إحصاء من الصحة الفلسطينية، أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد 2808 مواطنين وإصابة نحو 10850 آخرين.
-- (بترا)

MENAFN17102023000072011014ID1107259559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث