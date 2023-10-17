استشهاد مسؤول المعابر وعدد من أقاربه في قصف مباشر لبيته

استشهاد مسؤول المعابر وعدد من أقاربه في قصف مباشر لبيته
التاريخ
10/17/2023 2:26:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد مسؤول المعابر في قطاع غزة وعدد من أقاربه، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في النصيرات وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر فلسطينية، ان اللواء فؤاد ابو بطيحان، مسؤول المعابر، استشهد وعدد من أقاربه في قصف مباشر لبيته في النصيرات وسط القطاع.
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