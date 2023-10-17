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استشهاد مسؤول المعابر وعدد من أقاربه في قصف مباشر لبيته

10/17/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد مسؤول المعابر في قطاع غزة وعدد من أقاربه، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في النصيرات وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر فلسطينية، ان اللواء فؤاد ابو بطيحان، مسؤول المعابر، استشهد وعدد من أقاربه في قصف مباشر لبيته في النصيرات وسط القطاع.

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