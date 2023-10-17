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دويك: سيصحو العالم على كارثة غير مسبوقة خلال 24 ساعة

10/17/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أن مؤسسات المجتمع المدني في الأردن ليست محايدة وترفض الموقف الغربي المنحاز لجرائم الإبادة التي يمارسها الاحتلال في غزة.

من جهته، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور عمار دويك، إن الوضع الإنساني الآن يمر بمرحلة خطيرة من الكارثة بعد 11 يوما من قطع الماء والكهرباء والوقود.

وأضاف دويك خلال مؤتمر صحافي لـ"همم"، اليوم الثلاثاء: تكدس 500 ألف نازح، وبدأت أوبئة بالظهور مع صعوبة إخراج جثامين الشهداء.

وحذر من أنه إذا لم يتم فتح الممرات خلال 24 ساعة سيصحو العالم على كارثة غير مسبوقة.

وتابع دويك: الموقف الدولي مشين، ولا يمكن إنقاذ الحالة الإنسانية في غزة دون وقف الحرب.

وأردف: فقدت المحكمة الجنائية الدولية مصداقيتها وخسرت الاختبار، وقد أرسلنا منذ أسبوع للمدعي العام بالخروج بتصريح فقط، وقوبلنا بصمت.

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