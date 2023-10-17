دويك: سيصحو العالم على كارثة غير مسبوقة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
أكدت هيئة تنسيق
مؤسسات المجتمع المدني "همم" أن مؤسسات المجتمع المدني في الأردن ليست
محايدة وترفض الموقف الغربي المنحاز لجرائم الإبادة التي يمارسها الاحتلال في غزة.
من جهته، قال المدير
العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور عمار دويك، إن الوضع الإنساني
الآن يمر بمرحلة خطيرة من الكارثة بعد 11 يوما من قطع الماء والكهرباء والوقود.
وأضاف دويك خلال مؤتمر
صحافي لـ"همم"، اليوم الثلاثاء: تكدس 500 ألف نازح، وبدأت أوبئة بالظهور مع صعوبة إخراج
جثامين الشهداء.
وحذر من أنه إذا لم
يتم فتح الممرات خلال 24 ساعة سيصحو العالم على كارثة غير مسبوقة.
وتابع دويك: الموقف
الدولي مشين، ولا يمكن إنقاذ الحالة الإنسانية في غزة دون وقف الحرب.
وأردف: فقدت المحكمة
الجنائية الدولية مصداقيتها وخسرت الاختبار، وقد أرسلنا منذ أسبوع للمدعي العام
بالخروج بتصريح فقط، وقوبلنا بصمت.
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