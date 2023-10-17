الصحة العالمية: نحتاج للوصول إلى غزة عاجلا لتوصيل مساعدات وإمدادات طبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنها بحاجة إلى
الوصول بشكل عاجل إلى غزة لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية، فيما حذرت
فيه المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية في القطاع.
وفي كلمة لوسائل الإعلام قال الدكتور ريتشارد برينان مدير
الطوارئ الإقليمية بمكتب شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن
المنظمة عقدت اجتماعات مع“صناع القرار” اليوم الثلاثاء لإتاحة الوصول إلى
غزة في أقرب وقت ممكن.
كما قال الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، إن 2800 شخص لقوا حتفهم وأصيب 11 ألفا في غزة نصفهم من
النساء والأطفال منذ بدء الضربات الجوية الإسرائيلية- (رويترز)
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