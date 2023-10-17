استشهاد رئيس القضاء بحماس في قصف إسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت حركة "حماس" ، اليوم الثلاثاء، استشهاد رئيس القضاء في الحركة الدكتور تيسير إبراهيم وعائلته في قصف إسرائيلي على غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية ، أكدت أن إبراهيم وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة.
ويذكر ان ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
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