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من دروس المعارك في أوكرانيا.. دبابات ميركافا الإسرائيلية تظهر بسواتر واقية

10/17/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ظهرت على الإنترنت صور فوتوغرافية لدبابات Merkava Mark IV المجهّزة بسواتر واقية.
شوهدت لأول مرة في المناطق التي تتمركز فيها المعدات العسكرية الإسرائيلية، التي يفترض أن تغزو قطاع غزة، دبابات Merkava Mark IV ذات سواتر لحماية أبراجها المدرعة.

وذلك بعد أن استجابت قيادة الجيش الإسرائيلي في وقت قياسي لوجود عيوب في تلك المدرعات الحديثة تم الكشف عنها خلال تطورات الأحداث الأخيرة، حيث اتضح أنه على الرغم من التدابير المتخذة لحماية سطح الدبابة، فإن Merkava Mark IV لديها مناطق معرضة للخطر، يمكن أن تُضرب بسهولة بواسطة ذخائر تسقطها المسيّرات الجوية الخفيفة الرباعية المراوح.

ويشبه المظهر الخارجي لتلك السواتر الواقية تصاميم يمكن مشاهدتها على دبابات "تي – 72"، "تي – 80"، تي – 90" وعربات المشاة القتالية ( بي إم بي) وناقلات الأفراد المدرعة (بي تي إر) والمدافع الذاتية الحركة الروسية الصنع.

يذكر أن تلك السواتر أثارت وقتها سخرية بعض "الخبراء" الأجانب، وخاصة ممن يدعمون نظام كييف، لكن مع ذلك، اضطرت أطقم المدرعات الأوكرانية نفسه لتقليد نظيرتها الروسية بعد تعرضها لخسائر فادحة.

على الرغم من أن الصين تعمل أيضا بنشاط على تطوير أنظمة الحماية الفعالة لدباباتها، فإن فكرة تجهيز المدرعات بمثل هذه السواتر تلقى المزيد من القبول.

أما بالنسبة لـ Merkava Mark IV، كما اتضح فيما بعد، فإن أجهزة حمايتها الفعالة لا تزال بعيدة عن الكمال، ومن المؤكد أن شبكة الأمان فيها لا توفر الحماية كما يجب. -المصدر: روسيسكايا غازيتا

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