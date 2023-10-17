استعدادات لنشر ألفي جندي أميركي بالشرق الأوسط

استعدادات لنشر ألفي جندي أميركي بالشرق الأوسط
التاريخ
10/17/2023 2:26:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الدفاع الأميكية (بنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أمر بالاستعداد لنشر نحو ألفي جندي أميركي للاستجابة للأوضاع المتوترة بالشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة أن أوستن وافق على تمديد انتشار حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في المنطقة مع اقتراب نهاية فترة انتشارها.
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