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استعدادات لنشر ألفي جندي أميركي بالشرق الأوسط

10/17/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الدفاع الأميكية (بنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أمر بالاستعداد لنشر نحو ألفي جندي أميركي للاستجابة للأوضاع المتوترة بالشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة أن أوستن وافق على تمديد انتشار حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في المنطقة مع اقتراب نهاية فترة انتشارها.

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