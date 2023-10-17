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غزة: الساعات القادمة حاسمة بتحديد مصير آلاف الجرحى

10/17/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الثلاثاء، إن الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير آلاف الجرحى والمرضى بمستشفيات قطاع غزة.

واوضح المكتب في بيان. أن تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها المنظومة الصحية يعني الحكم بإعدام هؤلاء الجرحى والمرضى جميعًا.

وأشار إلى توقف بعض الأقسام والخدمات بمستشفى الصداقة التركي عن العمل.

وبين أن هذا مستشفى الأورام التخصصي الوحيد في قطاع غزة، ما يهدد حياة المئات من مرضى الأورام.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن أضرار بالغة لحقت بمستشفى الكرامة في غزة أدت لخروجه عن الخدمة، جراء استهداف قوات الاحتلال للمباني المجاورة وسقوطها باتجاهه.


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