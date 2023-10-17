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توقف مستشفيين إضافيين عن العمل في غزة

10/17/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي، والمستشفى الميداني الإماراتي هناك بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدخل مستشفى غزة على طريق صلاح الدين.

وسبق للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة وأعلن أن بعض الأقسام والخدمات في مستشفى الصداقة التركي توقفت عن العمل، وهو مستشفى الأورام التخصصي الوحيد في قطاع غزة، ما يهدد حياة المئات من مرضى الأورام.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن "الساعات القادمة ستشهد توقف المزيد من خدمات المستشفيات والمرافق الصحية قسريا بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية فيها".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2879 شهيدا ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد على 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا. (RT)

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