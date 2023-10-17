قناة عبرية: اعتقال 4 آلاف عامل فلسطيني

قناة عبرية: اعتقال 4 آلاف عامل فلسطيني
التاريخ
10/17/2023 2:26:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن 4 آلاف عامل فلسطيني معتقلون للتحقيق معهم بشبهة مساعدة حركة حماس في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وفي الأيام القليلة الماضية، أفادت تقارير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طردت أو اعتقلت العديد من العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، خاصة منهم القادمين من قطاع غزة.
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