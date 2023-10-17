Tuesday, 17 October 2023 11:18 GMT

قناة عبرية: اعتقال 4 آلاف عامل فلسطيني

10/17/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن 4 آلاف عامل فلسطيني معتقلون للتحقيق معهم بشبهة مساعدة حركة حماس في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي الأيام القليلة الماضية، أفادت تقارير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طردت أو اعتقلت العديد من العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، خاصة منهم القادمين من قطاع غزة.

MENAFN17102023000072011014ID1107259549

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث