نقل طائرات لطيران الشرق الأوسط اللبناني إلى تركيا خشية اندلاع الحرب

نقل طائرات لطيران الشرق الأوسط اللبناني إلى تركيا خشية اندلاع الحرب
التاريخ
10/17/2023 2:26:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وضع "طيران الشرق
الأوسط اللبناني 5 من 24 طائرة لديه في تركيا تحسبا لاندلاع أي صراع"، بحسب
ما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.
وتشير المعلومات إلى
أنَّ "عمليات طيران الشرق الأوسط لم تتأثر بنقل الطائرات وجميع الرحلات
مستمرة كالمعتاد".
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