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نقل طائرات لطيران الشرق الأوسط اللبناني إلى تركيا خشية اندلاع الحرب

10/17/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وضع "طيران الشرق الأوسط اللبناني 5 من 24 طائرة لديه في تركيا تحسبا لاندلاع أي صراع"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

وتشير المعلومات إلى أنَّ "عمليات طيران الشرق الأوسط لم تتأثر بنقل الطائرات وجميع الرحلات مستمرة كالمعتاد".

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