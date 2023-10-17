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كتائب القسام تعلن استشهاد القيادي البارز أيمن نوفل

10/17/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، استشهاد أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في الكتائب، والذي ارتقى إثر قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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