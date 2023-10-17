كتائب القسام تعلن استشهاد القيادي البارز أيمن نوفل

كتائب القسام تعلن استشهاد القيادي البارز أيمن نوفل
التاريخ
10/17/2023 2:26:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، استشهاد أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في الكتائب، والذي ارتقى إثر قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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