Tuesday, 17 October 2023 11:18 GMT

تل أبيب: الكل يتحدث عن اجتياح غزة.. قد يكون هناك شيء مختلف

10/17/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال متحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي إن تل أبيب تستعد للمرحلة التالية من الحرب، وأضاف الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "الجيش يستعد للمرحلة التالية من حملته على قطاع غزة، لكن الخطط قد لا تتوافق مع التوقعات واسعة النطاق بشأن هجوم بري وشيك".
المتحدث ريتشارد هيشت قال أيضاً في إفادة دورية مع الصحفيين: "نستعد للمراحل التالية من الحرب، لم نذكر ما ستكون عليه، الجميع يتحدث عن الهجوم البري، قد يكون شيئاً مختلفاً"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

أما بشأن إمكانية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد أوضح متحدث قوات الاحتلال قائلاً: "لا وقف إطلاق نار في غزة في هذه المرحلة".

كما زعم خلال المؤتمر الصحفي أن الاحتلال الإسرائيلي "يبذل كل ما في وسعه" لتقليل وقوع أضرار جانبية، وقال إن تل أبيب "تستخدم الأسلحة وفقاً للقانون الدولي". وقال إن فيديو الرهينة الذي نشرته حماس "جزء من الحرب النفسية".

بخصوص المواجهات في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال المتحدث إن "قواعد الاشتباك في الشمال شديدة الوضوح، وسيتم إطلاق النار على أي شخص يقترب من الحدود، ونواصل التحقيق في مقتل صحفي رويترز".

في وقت سابق الثلاثاء، حذرت إسرائيل، لبنان وجماعة "حزب الله" من مغبة التدخل في حربها المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق ما جاء في تصريح لمتحدث قوات الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري، خلال مؤتمر صحفي بمدينة تل أبيب.

حيث قال هاغاري: "إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنرد بقوة كبيرة جداً، ويجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان"، على حد تعبيره.

من جهته، قال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، في تغريدة: "رسالة إلى الدولة اللبنانية: نحن نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

إذ تشهد الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين "حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. -وكالات

اقرأ أيضاً:
التقسيم والمنطقة العازلة.. مخطط الاحتلال لـ"غزة" المتمسكة بالصمود
نيويورك تايمز: الاحتلال الإسرائيلي يؤجل هجومه البري على غزة بسبب الأحوال الجوية
الاحتلال يتنصل من اتفاق مع مصر وأميركا يقضي بفتح معبر رفح مؤقتا

MENAFN17102023000072011014ID1107259545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث