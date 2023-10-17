الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في غزة
التاريخ
10/17/2023 2:26:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الحالي.
وذكرت الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ نحو ٣ آلاف شهيد وأكثر من ١٢٥٠٠ جريح
MENAFN17102023000072011014ID1107259544
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.