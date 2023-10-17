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الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في غزة

10/17/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الحالي.
وذكرت الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ نحو ٣ آلاف شهيد وأكثر من ١٢٥٠٠ جريح

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