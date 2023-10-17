مجزرة كبيرة بغزة.. 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني - فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مساء الثلاثاء، عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني في استهداف المستشفى المعمداني بغزة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ساحة مستشفى في وسط مدينة غزة.
وفي نفس السياق كان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة صرح أن أكثر من 300 شهيد في قصف المستشفى الأهلي المعمداني. - وكالات
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