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مجزرة كبيرة بغزة.. 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني - فيديو

10/17/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مساء الثلاثاء، عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني في استهداف المستشفى المعمداني بغزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ساحة مستشفى في وسط مدينة غزة.

وفي نفس السياق كان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة صرح أن أكثر من 300 شهيد في قصف المستشفى الأهلي المعمداني. - وكالات

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