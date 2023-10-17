Tuesday, 17 October 2023 11:18 GMT

هل يمكن تدمير حماس؟

10/17/2023 2:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






أنشال فوهرا – (فورين أفيرز) 2023/10/10
قد تكون أهداف إسرائيل في حربها الحالية واسعة النطاق للغاية بحيث لا يمكن تحقيقها. لن يتطلب أي توغل بري يسعى إلى إضعاف "حماس" بشكل دائم مجرد دخول القطاع فحسب. إنه يتطلب البقاء هناك وإعادة احتلال القطاع. ولذلك تواجه إسرائيل معضلة. من دون وجود قوات على الأرض، لا يمكنها أن تتمكن من إيقاف "حماس". لكَّن الوجود على الأرض لا يعني فقط إنفاق مبالغ ضخمة من المال نتيجة لتحمُّل المسؤولية عن الفلسطينيين في مرحلة ما بعد الصراع، بل يعني حتمًا خسارة الكثير من الأرواح على كلا الجانبين.
* * *
قال حاييم ريغيف، سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لمجلة "فورين بوليسي" من مكتبه في بروكسل: "أستطيع أن أقارن هجومهم فقط بـ'داعش'". وكان يشير بذلك إلى مئات الإسرائيليين الذين قتلوا وعشرات الذين اختطِفوا -بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن- عندما تسلل مسلحون فلسطينيون إلى جنوب إسرائيل في وقت مبكر من صباح السبت، السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وقال ريغيف أنه يجب على العالم أن يضغط على "حماس" لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من دون قيد أو شرط.
ومن جانبه، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإطلاق العنان للغضب. وقام باستدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، وألمح إلى توغل بري وشيك في القطاع الفلسطيني. وحذر نتنياهو سكان غزة في مناطق "حماس" طالبا إليهم الخروج منها، بينما احتشدت القوات المسلحة الإسرائيلية على الحدود الفعلية مع غزة استعدادًا لعمل وشيك. والمهمة الظاهرية لهذه الحشود، انطلاقا من التصريحات النارية التي صدرت عن المسؤولين الإسرائيليين، سوف تتمثل في قطع رأس "حماس" وإنهاء التهديد الذي تشكله على إسرائيل بشكل نهائي.
لكنّ الأقل وضوحًا هو ما قد يعنيه ذلك في الممارسة العملية. هل إسرائيل في وضع يسمح لها بالقضاء على "حماس"؟ هل سيكفي إجبار قادة "حماس" على مغادرة غزة؟ هل يجب قتلهم؟ أم أن "حماس" أصبحت بشكل حتمي عنصرًا ثابتًا في السياسة الفلسطينية، طالما لم يكن هناك حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
على الرغم من أن نتنياهو قد لا يعترف بذلك، يبقى من المرجح أنه يدرك أن لدى "حماس" شريان حياة يتمثل في الرهائن الإسرائيليين الذين تحتفظ بهم لديها. وطالما بقي المواطنون الإسرائيليون في أيدي "حماس"، فإن نتنياهو سيتعرض لضغوط للتفاوض في نهاية المطاف على إطلاق سراحهم. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أطلقت في العام 2011 سراح أكثر من 1.000 سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي كان قد أسره مسلحون فلسطينيون دخلوا إسرائيل عبر نفق.
في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، قال أحد كبار قادة "حماس" أن الحركة أسرت عددًا كافيًا من الإسرائيليين للمطالبة بالإفراج عن جميع الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس": "الذي لدينا في أيدينا سوف يُطلق سراح جميع أسرانا". وذكرت قناة "الجزيرة" أن هناك أكثر من 5.000 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية. ويشمل هذا العدد 33 امرأة و170 قاصراً، وفقاً لمنظمة "الضمير"، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق السجناء.
وفقًا لتقرير نشرته لأول مرة وكالة الأنباء الصينية، "شينخوا"، تقوم دولة قطر بالتوسط في اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح الرهائن من النساء الإسرائيليات مقابل الأسيرات الفلسطينيات. وقال مصدر مجهول لوكالة أنباء "شينخوا"، أنه "بدعم أميركي، تسعى قطر إلى إنجاز اتفاق عاجل". ولكن، لا توجد حتى الآن أي أخبار رسمية بشأن أي صفقة من هذا القبيل. وحتى الآن، نجحت قوات الدفاع الإسرائيلية في تحسين موقف إسرائيل من خلال اعتقال أحد كبار قادة "حماس"، محمد أبو غالي، نائب قائد الفرقة الجنوبية من القوة البحرية التابعة لـ"حماس". كما أنها تمارس الضغوط على قيادة "حماس" من خلال منع وصول إمدادات الغذاء والوقود والكهرباء إلى القطاع.
يشكل إنقاذ الرهائن الإسرائيليين أولوية بالنسبة لإسرائيل، لكنّ هذا ليس سوى واحد من الأسباب العديدة التي تمنع إسرائيل من القيام بتنفيذ التوغل البري النهائي الذي فكرت في تنفيذه منذ فترة طويلة وقررت عدم القيام به. لطالما اعتقدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منذ فترة طويلة بأن قطع رأس "حماس" سوف يتطلب ما هو أكثر من مجرد عملية عسكرية قصيرة الأمد ولمرة واحدة، كما أن شن حملة أوسع نطاقاً يطرح مجموعة من التحديات على السلطات الإسرائيلية. ولم يكن من قبيل الصدفة أن تقرر إسرائيل، من جانب واحد، إخلاء مستوطنيها وقواتها من قطاع غزة في العام 2005، بعد عقود من احتلالها القطاع في العام 1967.
ومع ذلك، فإن الضغوط مرتفعة في إسرائيل -ليس لضرورة الانتقام من "حماس" فقط، بل أيضاً من أجل تحقيق انتصار استراتيجي مهم. وقال العقيد المتقاعد عيران ليرمان، النائب السابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، لمجلة "فورين بوليسي": "لقد ذُبح مدنيونا. لا يمكننا أن نعيش في ظل هذا التهديد المدمر". وقبل عامين، في صراع سابق بين الجيش الإسرائيلي و"حماس"، كان ليرمان قد دعا إلى رد فعل أكثر حذرا. وقال لي ليرمان في ذلك الحين: "يجب تدمير قدرات "حماس"، ولكن ليس إلى الصفر، كانت هذه فكرتنا. إيران وحزب الله هما التهديد الأكبر، ويجب أن نواصل التركيز عليهما".
حتى الإسرائيليون الليبراليون نسبياً والمطالبون بالسلام بدأوا يعبِّرون عن تحول في وجهة نظرهم في أعقاب الهجوم الأخير الذي شنته "حماس". لقد صدم حجم هذه العملية وقسوتها إسرائيل، وعملت على توحيد المشهد السياسي المتنوع والمتخاصم، حيث أصبح الكثيرون يسعون الآن إلى إيجاد حل دائم لمشكلة "حماس". وبالنسبة للكثيرين، يعني هذا إخراج الجماعة بالكامل من ملاذها في غزة. وقال ليرمان أن إسرائيل لم تعد قادرة على السماح لـ"حماس" بالعمل في غزة، ليس بعد "الهجوم القاتل" الأخير على شعب إسرائيل. وقال السفير ريغيف أن إسرائيل "لا يمكنها التسامح" مع مثل هذه الهجمات.
مع ذلك، لن يتطلب أي توغل بري يسعى إلى إضعاف "حماس" بشكل دائم مجرد دخول القطاع فحسب. إنه يتطلب البقاء هناك وإعادة احتلال القطاع. ولذلك تواجه إسرائيل معضلة. من دون وجود قوات على الأرض، لا يمكنها أن تتمكن من إيقاف "حماس". لكَّن الوجود على الأرض لا يعني فقط إنفاق مبالغ ضخمة من المال نتيجة لتحمُّل المسؤولية عن الفلسطينيين في مرحلة ما بعد الصراع، بل يعني حتمًا خسارة الكثير من الأرواح على كلا الجانبين.
كما كان الحال في الماضي، تستطيع إسرائيل أن تقصف المباني والبنية التحتية الأخرى في غزة التي تستخدمها "حماس"، مثل شبكة الأنفاق تحت الأرض. لكن الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي هي دليل على أن هذه التدابير لم تكن كافية لردع "حماس" عن ممارسة العنف ضد إسرائيل. وللعثور على القدرات غير الظاهرة للعيان وتدميرها وتدمير القيادة، سوف يحتاج "جيش الدفاع الإسرائيلي" إلى التوغل في داخل غزة -بدعم من الاستخبارات والقوة الجوية- وتمشيط كل حي، وكل منزل، في القطاع المتنازع عليه بشدة. ويمكن أن تكون التكلفة الإنسانية وحدها لمثل هذا العمل كافية لردع إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاطف الذي اكتسبته إسرائيل الأسبوع الماضي، على الرغم من النظر إليها في كثير من الأحيان باعتبارها دولة معتدية في الصراع عازفة عن تقديم التنازلات اللازمة وإحلال السلام، قد ينضب قريباً إذا لم يجد سكان غزة غير المسلحين مكاناً يذهبون إليه ويموتون بأعداد كبيرة جراء القصف الإسرائيلي. ومن الممكن أن يؤدي الصراع المسلح داخل الأراضي الفلسطينية الذي يهدد حياة سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة إلى اندلاع صراع أوسع نطاقًا مع إيران أو وكيلها "حزب الله"، الذي استجاب بالفعل لدعوة "حماس" وقام بشن بعض الهجمات على إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين. بل وربما يؤدي ذلك إلى تأجيج المشاعر في الشارع العربي النائم، مما يجبر أصدقاء إسرائيل الجدد في العالم الإسلامي على الوقوف إلى جانب إخوانهم المسلمين وضد إسرائيل.
وبالفعل، خرج الناس إلى الشوارع للتظاهر في كل البحرين والمغرب وتركيا واليمن وتونس والكويت والأردن وغيرها. وقُتل سائحان إسرائيليان في مصر. وقال عبد المجيد عبد الله حسن، الذي انضم إلى مسيرة ضمت مئات الأشخاص في البحرين، لصحيفة "نيويورك تايمز": "هذه هي المرة الأولى التي نفرح فيها بهذه الطريقة لإخواننا الفلسطينيين". وفي سياق الاحتلال والحصار الإسرائيليين، فإن عملية "حماس" "أثلجت قلوبنا"، كما قال، واصفًا مشاركة حكومته في اتفاقيات إبراهيم بـ"المخزية".
يمكن أن يكون التوغل البري المحدود أحد السبل للخروج من المأزرق. يستطيع الإسرائيليون أن يدخلوا القطاع بسرعة وأن يدمروا المخزون الحالي والمصانع التي تُصنع فيها الصواريخ الكبيرة ومتوسطة الحجم. ولكن، للتأكد من أن لا تقوم "حماس" بتصنيع أي أسلحة أخرى في المستقبل، يجب على الجيش الإسرائيلي أن يبقى في غزة. فقد أثبتت "حماس" مرارًا وتكرارًا أنها قادرة على التكيف وبناء الصواريخ في ورش العمل المحلية باستخدام المواد العادية المستخدمة يوميًا. على سبيل المثال، تقوم المجموعة بتجميع صواريخ القسام البدائية -وإنما الفعالة- باستخدام الأنابيب المعدنية الصناعية ووقود محلي الصنع من سماد نترات البوتاسيوم والمتفجرات التجارية.
لا شيء من هذا ينبغي أن يكون مفاجأة. كان صحيحاً دائمًاً أنه ما لم يتمركز جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل دائم داخل غزة، فإن إسرائيل لن تتمكن من احتواء تهديد "حماس" بشكل فعال. في العام 2021، بينما كنتُ أبحث في قدرات "حماس"، أخبرني مايكل أرمسترونغ، الأستاذ المشارك لأبحاث العمليات في جامعة بروك في كندا، والذي كتب عن الأداء التشغيلي والعملياتي للأسلحة التي تصنعها "حماس"، أنه ما لم يرغب الإسرائيليون في البقاء في غزة واحتلالها، فإنه لا يستطيع أن يرى حقًا كيف سيتمكنون من نزع سلاح "حماس".
بالإضافة إلى ذلك، سوف يتطلب استهداف أعضاء "حماس" داخل غزة، حيث قد يدعم الكثير من الناس الجماعة، خاصة في مثل هذا الوقت، معلومات استخباراتية جيدة للغاية، والتي ربما لا تكون متاحة بسهولة كما يريدنا تراث الموساد السردي الشعبي أن نصدق.
قلل ريغيف من أهمية نوايا إسرائيل تجاه "حماس" عندما تحدث مع مجلة "فورين بوليسي"، واصفًا إياها ببساطة بأنها "تدمير قدراتهم"، بدلاً من احتلال غزة.
لكنّ من الآمِن في الوقت نفسه افتراض أن إسرائيل لا تمارس الخداع هذه المرة. وحتى لو تم إطلاق سراح الرهائن بموجب عملية تبادل، فإن قيادة "حماس" تواجه تهديداً لم يسبق له مثيل. ويوجد بعض قادتها بالفعل في لبنان وقطر، في حين أن المجموعة كانت تعمل في الماضي من تركيا أيضًا. وربما يخطط المزيد من أعضائها الآن للخروج مع اشتداد الهجوم الإسرائيلي المضاد.

*أنشال فوهراAnchal Vohra: مراسلة صحفية أجنبية وكاتبة عمود في مجلة "فورين بوليسي" تقيم في بروكسل وتكتب عن أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. قامت بتغطية شؤون الشرق الأوسط لصحيفة "التايمز" اللندنية، وكانت مراسلة تلفزيونية لقناة "الجزيرة" الإنجليزية وصحيفة "دويتشه فيله" الألمانية. كانت تقيم سابقًا في بيروت ودلهي وأعدّت الكثير من التقارير عن الصراعات والسياسة في أكثر من عشرين دولة.
*نشر هذا التحليل تحت عنوان: Can Hamas Be Destroyed؟

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