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هل يتدخل حزب الله اللبناني في صراع غزة؟

10/17/2023 2:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ريتشارد هول - (إندبندنت عربية) 2023/10/14






ريتشارد هول - (إندبندنت عربية) 2023/10/14
ضمنت مجموعة من قواعد الاشتباك الحساسة وغير المكتوبة عدم نشوب أي صراع كبير بين إسرائيل و"حزب الله" منذ عام 2006، لكن هذه القواعد تخضع للاختبار الآن.
قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان أيضاً إن عدداً من الصواريخ أطلق قرب مدينة صور اللبنانية (غيتي).
مع تصعيد الجيش الإسرائيلي رده على العملية التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في إسرائيل في بداية الأسبوع الماضي، قام الجيش الجيش بإرسال الدبابات والقوات ليس فقط إلى مسرح العمليات الذي وقع فيه الهجوم، ولكن إلى حدوده الشمالية مع لبنان أيضًا.
كان ذلك اعترافاً مستمداً من التجربة بأن من غير المرجح احتواء هجوم شامل على غزة في نطاق حدودها. فإلى الشمال من إسرائيل يوجد عدو أكثر شراسة، وحليف لـ"حماس" يتمثل بجماعة "حزب الله" الشيعية اللبنانية.
زادت المناوشات الأخيرة على الحدود من احتمال دخول "حزب الله" في المعركة وتوسيع الصراع خارج حدود إسرائيل. والجماعة مجهزة تجهيزاً أفضل بكثير من "حماس"، ولديها ترسانة من عشرات الآلاف من الصواريخ المتطورة، وفقاً لمايكل نايتس، الزميل في "معهد واشنطن" والخبير في الميليشيات المدعومة من إيران.
وقال نايتس لـ"إندبندنت": "تقول إسرائيل أن هجوم حماس شمل نحو 1.500 من الكوماندوز الذين دخلوا إسرائيل. وتقدر إسرائيل أن لدى حزب الله جيش نظامي قوامه 45 ألف مقاتل". وأضاف: "أطلقت حماس نحو 3.300 صاروخ وطائرة من دون طيار حتى الآن، أما حزب الله فلديه نحو 150 ألفاً من القذائف الجاهزة للإطلاق".
سيمثل دخول "حزب الله" في الصراع تصعيداً خطراً في حرب مدمرة مُسبقًا بين إسرائيل و"حماس"، وهي الحرب التي شهدت مقتل أكثر من 1.000 إسرائيلي و800 فلسطيني حتى يوم الثلاثاء في الأسبوع الماضي.
من شأن احتمال كهذا أن يضمن نشوب حرب إقليمية من شبه المؤكد أن تتسبب في خسائر مدنية هائلة في لبنان وإسرائيل، ومن المحتمل أن تجتذب مجموعات أخرى مدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة.
وما هو على المحك الآن هو ميزان القوى في حرب إقليمية بالوكالة بين الخصمين إسرائيل وإيران. وقد أمضت الجمهورية الإسلامية سنوات في بناء شبكة من الجماعات المسلحة المتحالفة معها، التي تسميها مجتمعة "محور المقاومة". وقد زودت تلك الجماعات -"حزب الله" في لبنان و"حماس" في غزة والحوثيين في اليمن ومختلف الجماعات المسلحة الشيعية في العراق وسورية- بالتدريب العسكري والدعم المالي والصواريخ والقدرة على صنع صواريخها بنفسها.
تجلت عواقب هذا التحالف في العام 2006، عندما خاض "حزب الله" وإسرائيل حرباً استمرت 34 يوماً أدت إلى مقتل 1.200 شخص في لبنان، معظمهم من المدنيين، و157 إسرائيلياً معظمهم من الجنود. وفي تلك المواجهة التي اندلعت عندما هاجم مقاتلو "حزب الله" قافلة للجيش الإسرائيلي تقوم بدوريات على الحدود، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأخذ رهينتين، دمرت إسرائيل البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت. وأطلق "حزب الله" أكثر من 4 آلاف صاروخ على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.
انتهت حرب العام 2006 بوقف لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في آب (أغسطس) من ذلك العام. وفي أعقاب ذلك، وعلى الرغم من تكبده خسائر أكبر بكثير، أعلن "حزب الله" تحقيقه انتصاراً استراتيجياً لأنه حافظ على قدرته على مواصلة إطلاق الصواريخ.
منذ ذلك الحين، تزعم إسرائيل أن "حزب الله" زاد بشكل كبير من مخزونه من الصواريخ، ومعظمها موجه، مما قد يخلف أضراراً هائلة في جميع أنحاء إسرائيل، كما اكتسبت الجماعة خبرة ميدانية قيمة من خلال إرسال الآلاف من مقاتليها للانضمام إلى قوات الحكومة السورية في الحرب الأهلية في سورية.
ونظراً لتوقعها أن "حزب الله" ربما يستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة، أرسلت الولايات المتحدة، أقوى حلفاء إسرائيل، قوة ضاربة مكونة من حاملة طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في ما وصفه مسؤول دفاعي بأنه "إشارة رادعة لإيران وحزب الله اللبناني وأي ذراع أخرى في جميع أنحاء المنطقة" ممن يدرسون مسألة الانضمام إلى الصراع، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
في حديثه بعد ظهر الثلاثاء الماضي، بدا أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعزز هذه الإشارة. وعلى الرغم من أنه لم يذكر "حزب الله" بالاسم، فقد حذر "كل دولة أو كل منظمة أو كل شخص يفكر في استغلال هذا الوضع".
السؤال الذي يطرح نفسه الآن بشأن سكان لبنان وإسرائيل هو ما الذي سيدشن على وجه التحديد دخول "حزب الله" في الصراع. وتعتمد الإجابة على لعبة القط والفأر المعقدة التي تُلعب بالصواريخ والمدفعية في المنطقة الحدودية المضطربة.
على الرغم من المناوشات المتقطعة، بذل الجانبان جهوداً كبيرة لتجنب اندلاع أعمال عدائية أخرى على نطاق واسع في السنوات الماضية. وقال فراس مقصد، الزميل الأقدم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، لـ"اندبندنت" أن "تفاهماً غير مكتوب" قد نشأ بين الجانبين يحدد الإجراءات المسموح بها من دون إثارة تصعيد كبير.
وأضاف: "في ما يتعلق بقواعد الاشتباك الحساسة بين إسرائيل وحزب الله، أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن بين الطرفين تاريخ 40 عاماً من مواجهة بعضهما بعضاً على جانبي تلك الحدود، مما أدى أيضاً إلى فهم أفضل لنوايا وأهداف كل منهما. والسؤال الكبير هنا هو ما إذا كنا سنشهد في الأيام المقبلة نشوء مجال لسوء الفهم وسوء التقدير. من المؤكد أن التوترات شديدة جداً".
وتساءل مقصد: "هل سيأتي حزب الله لإنقاذ حماس، هل سيكون على بنيامين نتنياهو أن يفي بتهديده ببدء غزو بري شامل لغزة؟ تخميني بحكم خبرتي هو أنه سيكون من الصعب جداً على حزب الله وإيران، راعيه الإقليمي، الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة تفكيك الذراع الفلسطينية للمحور الإيراني".
خضعت قواعد الاشتباك المعمول بها بين "حزب الله" وإسرائيل للاختبار في الأيام الأخيرة. يوم الأحد في الأسبوع الماضي أطلق "حزب الله" النار على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها. وكان الاثنين في ذلك الأسبوع أكثر الأيام دموية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ حرب العام 2006. وحاول مقاتلون من جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، التي لها وجود في لبنان، التسلل إلى إسرائيل، مما أدى إلى مقتل اثنين من أعضائها ومقتل ضابط إسرائيلي. وأطلق "حزب الله" النار على موقعين عسكريين إسرائيليين آخرين قرب الحدود، وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان أيضاً أن عدداً من الصواريخ أطلق قرب مدينة صور اللبنانية. وقال "حزب الله" أن ثلاثة من مقاتليه قتلوا في القصف الإسرائيلي الذي جاء رداً على ذلك.
يتمتع "حزب الله" بسيطرة مشددة على المنطقة الحدودية مع إسرائيل، مما يجعل من المستحيل تقريباً أن تكون الإجراءات التي اتخذتها الجماعات الفلسطينية في لبنان قد نُفذت من دون موافقته.
ومع تصعيد إسرائيل قصفها لغزة الثلاثاء الماضي، أطلق وابل آخر من الصواريخ من لبنان على إسرائيل، وأطلق "حزب الله" صاروخاً موجهاً على مركبة عسكرية إسرائيلية.
يتمثل هدف "حزب الله"، وفقاً لمقصد، في ثني إسرائيل عن تنفيذ غزو بري كامل لغزة. وقال: "أعتقد أن بالإمكان توقع المزيد من هذا في الأيام المقبلة، أعتقد أن حزب الله سيستخدم أطرافاً ثالثة، مثل الجماعات المسلحة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية، لإعلان مسؤوليتها عن هذه العمليات، ولكن على أساس أنهم يعملون بموافقة حزب الله".
وأضاف مقصد: "سوف يجدون طرقاً مبتكرة لمحاولة مضايقة إسرائيل وردعها عن شن عملية شاملة".
لكن لعبة الردع الحساسة هذه تحمل معها أخطار الانفجار. فإذا قامت إسرائيل بغزو غزة، كما وعدت، ودخل حزب الله الحرب من الشمال، فقد تنجر الولايات المتحدة إلى الصراع أيضاً.
وقال مقصد: "الرسالة هي أن إسرائيل، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، قد تنتقم ليس فقط من حزب الله، ولكن أيضاً من حليفه، النظام السوري في دمشق. ومفاد الرسالة أننا سننتقم من الذراع الفلسطينية لإيران، وإذا حاولت إيران وحزب الله التحرك لإنقاذها، سندمر ذراعها السورية".
وأضاف: "نحن نشهد محاولة للردع المتبادل، وهو أمر خطير لأنه في حين يحاول كلا الجانبين ردع بعضهما بعضاً ولا يريدان الدخول في صراع إقليمي واسع النطاق، فقد يؤدي هذا النوع من المواقف في حد ذاته إلى نشوب الصراع الإقليمي الذي لا تريد جميع الأطراف نشوبه".
مع استمرار القوات الإسرائيلية في إحصاء قتلاها من الأعمال التي نفذتها "حماس"، كثفت قصفها غزة، مما أدى إلى تحويل جزء كبير من "حي الرمال" في المدينة إلى ركام بين عشية وضحاها. وفرضت إسرائيل حصاراً صارماً على القطاع جواً وبراً وبحراً لمدة 16 عاماً، وهو إجراء وصفته الأمم المتحدة بأنه "عقاب جماعي" لسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تسبب في "الانهيار التام للاقتصاد والبنية التحتية، وجعل منظومة الخدمة الاجتماعية في حالة يرثى لها".
وفي الوقت نفسه يعتقد نايتس أن المجزرة التي وقعت لمئات المدنيين على يد "حماس"، حسب قوله، قد تغير قواعد الاشتباك المحددة سابقاً.
وقال: "كلا الطرفين حريص إلى حد ما ولديه معايير مفهومة جيداً طبقت واختبرت مئات المرات على أرض الواقع. لكنَّ جانباً واحداً قد تغير، هو مدى قبول إسرائيل بالأخطار وحالتها العاطفية. وقد يؤدي ذلك إلى رد فعل مفرط وإلى تصعيد".

*ريتشارد هول Richard Hall: كبير مراسلي صحيفة "الإندبندنت" في الولايات المتحدة.

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