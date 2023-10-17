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اليوم التالي لحماس.. خريطة السيناريوهات

10/17/2023 2:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم








من شيريت افيتال كوهن: 17/10/2023

بينما يشتد الضغط للعمل في غزة من دونأن يسوء الوضع الإنساني فيها حتى قبل أن يدخل جندي واحد مشيا على الأقدام إلى القطاع، في إسرائيل وفي العالم يتساءلون ماذا سيكون مصير المنطقة إذا ما تحقق هدف الحرب: انهيار حكم حماس في غزة.
علمت "إسرائيل اليوم"، أنه في جلسة الكابينت التي اتخذ فيها القرار صوت الوزراء وقرروا عدم البحث في مسألة اليوم التالي – من يحكم في القطاع، كيف سيبدو وماذا سيكون دور إسرائيل في ما يجري.
السيناريوهات التي لم تبحث في الكابينت لكنها تسمع من جانب وزراء ومسؤولين أمنيين سابقين، هي أربعة:
1. احتلال القطاع وحكم عسكري على مليوني مواطن. إسرائيل فعلت هذا في الماضي لكن الأمر ينطوي على كلفة اقتصادية عالية. كما أنه توجد اعتبارات دولية لن تسمح بتموضع عسكري متجدد في المنطقة.
2. إسرائيل تطهر حماس من القطاع وعندها تعود السلطة الفلسطينية لتحكم هناك إلى جانب مناطقها في الضفة. وهكذا توقف إسرائيل عزل الساحات بين الضفة والقطاع، العزل القائم منذ فك الارتباط وإضعاف السلطة. فضلا عن ذلك ستخلق تواصلا سلطويا للسلطة، سيشكل مرة أخرى ثقلا سياسيا في كل ما يتعلق بمسألة الدولتين.

3. من حديث مع محافل أمنية يبرز سيناريو آخر، تدير فيه قوة دولية القطاع بدعم مالي عربي، على نمط المساعدة القطرية لحماس. بهذه الطريقة لن تجتذب إسرائيل إلى الاهتمام بإعادة تأهيل القطاع في اليوم التالي وإدراج نفسها في إعادة التنظيم.
4. نقطة ارتكاز معظم الوزراء في الكابينت، هي أن إسرائيل ستطهر المنطقة، تخرج منها وترد بشكل مركز على كل تشكيل عسكري متجدد على الحدود ولا تتدخل في شؤون الحكم الداخلية.
د. موتي كيدار، مستشرق قديم، يقدم اقتراحا إضافيا: تقسيم القطاع إلى مناطق وفي كل واحدة منها يقام حكم محلي مدني يقوم على أساس العشائر.
إلى ذلك أوضح نتنياهو في فرص مختلفة، بان لسيناريو الاحتلال (1) لا يوجد أي جدوى أو رغبة من جانبه. فماذا نعم؟ وزير في الكابينت قال لـ"إسرائيل اليوم"، أنه "ليس في نية إسرائيل الحسم في مسألة اليوم التالي لأننا لم نصطد الدب بعد". بمعنى أن العملية البرية في غزة لم تبدأ، فما بالك أنها لم تستكمل.
كما أن جهاز الأمن والساحة السياسية، ينظران إلى الجبهة الشمالية. فإذا ما اضطرت إسرائيل للعمل في جبهتين، كما يقول وزراء ومسؤولون أمنيون: "مشكوك أن تستكمل الأعمال في غزة كما عرضت في الكابينت".
مسؤولون كبار سابقون يدعون، بأنه من السابق لأوانه البحث في مستقبل غزة. "الهجمة المفاجئة لحماس تفرض علينا ردا بقوة يرمم الردع على الفور، حتى لو أدى هذا إلى فوضى في القطاع، بكل ما يعنيه هذا من معان"، قال مصدر أمني سابق. "حماس لم تختطف سكان غزة. فقد انتخبت منهم. من هاجم إسرائيل لم تكن خلايا بل لواء كوماندو من جيش كبير.
"يجدر بهذا المعطى أن يكون أمام كل من يصر على أن يجري فصلا مصطنعا بين حماس ومواطني القطاع".
وعلى حد قول رئيس هيئة الأمن القومي سابقا مئير بن شباط ورئيس معهد مسغاف اليوم، فإن "الثمن الرهيب الذي دفعناه في الدخول إلى هذه الحرب يجب أن يؤدي إلى تغيير جذري للواقع: لا حكم حماس ولا قدرات عسكرية تهددنا".
اللواء احتياط يعقوب عميدرور قال لـ"إسرائيل اليوم": "نحن نوشك على قرار صعب. إدخال قوات برية بحجم لم يشهد له مثيل في حرب لبنان، فيما أن الهدف هو إبادة حماس كمنظمة عسكرية. من شأننا أن نجد أنفسنا في جبهتين".
السيناريو الأفضل بالنسبة لإسرائيل في هذه اللحظة، هو إنهاء المهمة التي أعلنت عنها، من دون أن تتورط في جبهة إضافية تضعفها في الجنوب، وفقط في النهاية التساؤل في مسألة اليوم التالي حين يكون الهدف الأمني واضحا: إسرائيل تبقى متحفزة ولا تسمح مرة أخرى أبدا بتعاظم عسكري على حدودها في غزة.

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