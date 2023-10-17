Tuesday, 17 October 2023 11:17 GMT

وهم إسقاط حكم حماس

10/17/2023 2:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: يغيل ليفي 17/10/2023

أنا أريد تجنيد العلوم السياسية من أجل المساهمة في النقاش حول هدف سياسة إسرائيل في غزة. مع الأخذ في الحسبان أن الهدف العلني هو: "تحطيم وتصفية حماس"، حسب إعلان رئيس الحكومة، فإنه يجب تسمية عملية إسرائيل بالاسم الواضح وهو "تغيير النظام في غزة".
قطاع غزة هو دولة بكل المعايير، حتى لو لم يعترف بها كذلك واستقلالها محدود. هذه الدولة يتم حكمها منذ 15 سنة على يد حماس، التي تستند إلى بنية أساسية سياسية متطورة. يوجد لحماس ذراع عسكري، بما في ذلك القوات التي نفذت الجرائم ضد إسرائيل. ولكن أيضا يوجد لها ذراع سياسي يعمل كقيادة سياسية.
تسمية حماس بـ"داعش" هي إخضاع خاطئ لتحليل الوضع السياسي لمحاكمة قيمية. مساهمة إسرائيل في الفشل في تثبيت دولة غزة وتخفيف تطرفها، سنبقيه لتحليل آخر. الآن إسرائيل تريد إسقاط نظام حماس من خلال العملية العسكرية، التي من شبه المؤكد أنها ستقتضي احتلال جزء من القطاع.
من الصعب فهم هذه الغطرسة، حيث إن جميع المحاولات في العالم في العقدين الأخيرين لفرض تغيير النظام من الخارج، مثلا في العراق وفي أفغانستان وفي ليبيا، فشلت فشلا ذريعا، حتى أنها أدت إلى حروب أهلية. هذا ما يتبين من تحليل عشرات الحالات التي تأثر التفاؤل بالقيام بها من نجاح محاولة كهذه في ألمانيا وفي اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
في الحقيقة، خلافا لهذه الحالات، إسرائيل لا تريد إقامة ديمقراطية في غزة، بل فقط نظام بديل يمتنع عن مهاجمتها. ولكن حتى الآن هذا يعتبر تغييرا للنظام، الذي سيفشل في ظل غياب مركز قوة بديلة. حيث إن فتح هزمت سياسيا في القطاع قبل 15 سنة، ومحاولتها ترميم قوتها عن طريق عمليات المصالحة مع حماس تم إفشالها من قبل إسرائيل.
تغيير النظام سيفشل بشكل خاص في أعقاب الانقسام الداخلي في غزة، الذي من شأنه أن يتصاعد إلى تفكك السلطة في غزة وإلى حرب أهلية، لن تجد فيها أي جهة لها مصلحة أو قدرة على كبح استخدام القوة ضد إسرائيل. كل ذلك في واقع أزمة اقتصادية شديدة، تضعف القدرة على إقامة مؤسسات دولة قوية.
التفكير في أن السلطة الفلسطينية يمكنها تحمل المسؤولية في غزة لا يستند إلى أرض صلبة، حيث إن السلطة أضعفت جدا على يد إسرائيل. سلطة فتح في الضفة الغربية يمكن أن تنهار مثلما انهارت في القطاع، عندما انسحبت إسرائيل في العام 2005 ويجب عدم الاعتماد عليها.
نتيجة محتملة لاحتلال القطاع، يمكن أن تكون تفاقما واضحا للخطر على أمن إسرائيل، إلا إذا وقف الجيش الإسرائيلي بين المليشيات الفلسطينية والمواطنين الإسرائيليين، وسينزف لسنين. لا توجد حاجة إلى الذهاب بعيدا الى الدول الغربية العظمى من أجل القلق من وهم تغيير النظام. إسرائيل فشلت كلما حاولت هندسة الأنظمة العربية، ودائما ساء وضعها – من "الصفقة النتنة" في مصر في الخمسينيات ومرورا بـ"روابط القرى" في الضفة الغربية و"نظام جديد" في لبنان في الثمانينيات، وانتهاء بمحاولة تشكيل السلطة الفلسطينية كذراع أمنية طويلة لإسرائيل في عهد أوسلو.
لذلك، فإن الاستنتاج المطلوب ليس فقط التفكير بـ"اليوم التالي"، بل يجب من الآن وضع أهداف متواضعة أكثر للعملية البرية، التي من الأفضل تجنبها أصلا.

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