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يبدو لي أنني أعرف أين أخطأنا

10/17/2023 2:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: ب. ميخائيل 17/10/2023

لا أحد ينفي أن دولة إسرائيل في وضع سيئ جدا. حتى لا توجد حاجة إلى التفسير والتبرير. هي مضروبة وهذا هو. الدول لا تصل إلى هذا الوضع من خلال السعي الى أن تكون مضروبة. هذا ببساطة يحدث لها، من خلال الإهمال والغطرسة والشر والغباء أو مجرد مجموعة من الأخطاء. بصفتي إسرائيلي وطني لا يكل، أنا على قناعة بأن إسرائيل قد وجدت نفسها في هذا الوضع المعطوب فقط بسبب عدد كبير بشكل خاص من الأخطاء الساذجة، لا بسبب الإهمال والغباء والخبث. والدليل على ذلك هو قائمة جزئية من الأخطاء من قائمة أطول بكثير.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بدس جوارب في البوق الذي نفخ فيه الحاخام غورين في حائط المبكى في العام 1967. ما قام بنفخه في ذاك البوق في حينه ما يزال يعلق بنا حتى الآن.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم باجتثاث السيد لفنغر ومؤيديه من داخل فندق بارك في الخليل، قبل الاحتفال هناك برأس السنة في العام 1968، ولم نقم بنقلهم في الحافلات وإرسالهم إلى البيوت.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بتبني حكمة حكمائنا، رحمهم الله، ولم نحظر مثلهم زيارة الحرم.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بسن قوانين للدفاع عن الديمقراطية.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بتقديم للمحاكمة أي شخص عنصري ومناهض للديمقراطية وفاشي.
- لقد اخطأنا، عندما قمنا بتأسيس مشروع استيطان خبيث، لا حاجة إليه، ومدان ومجرم.
- لقد أخطأنا، عندما وثقنا بأنه بسبب هتلر، فإنه مسموح لنا فعل كل شيء.
- لقد أخطأنا، عندما اعتقدنا أن الجيش الذي تم تشغيله مدة 55 سنة كشرطة احتلال سيبقى جيشا.
- لقد أخطأنا، عندما اعتقدنا أنه إذا قام (مقاومين) بذبح أكثر من ألف شخص بريء منا، فإنه مسموح لنا تخليص الألم بقتل بضعة آلاف من الأبرياء (نحن لا نذبح أبدا).
هذه فقط أخطاء ويوجد المزيد، الكثير من الأخطاء. ولكن فقط في الثلاثة اخطاء المتبقية تكمن الاحتمالية الوحيدة للعودة إلى العقلانية.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بالتخلص في الوقت المناسب من كل المناطق التي قمنا باحتلالها خطأ في العام 1967. لقد حان الوقت لفعل ذلك وإخلاء جميع المناطق، مع اتفاق أو من دون اتفاق. ببساطة، يجب علينا الخروج. ونحن سنبلغ المستوطنين بالأسلوب المعروف: "إذا أردتم انسحبوا، واذا لم تريدوا لا تنسحبوا". وماذا بشأن القدس؟ ربما هي ستحصل أخيرا على التدويل الضروري والمدهش الذي أعدته من أجلها الأمم المتحدة في القرار حول إقامة الدولة.
- لقد أخطأنا، عندما نسينا الفصل بين الدين والدولة. وقد حان الوقت لفعل ذلك. بعض الأصابع الحكيمة في الكنيست وسينتهي نظام الأحزاب الدينية والحريدية والحريدية القومية. أيضا سينتهي نظام رعاية مشاريع الجهل والبطالة بأموال دافعي الضرائب.
- لقد أخطأنا، عندما لم نقم بسن دستور. وقد حان الوقت لفعل ذلك. كبداية يكفي اعتبار الدولة دولة ديمقراطية في جوهرها إلى جانب "الإعلام العالمي لحقوق الإنسان" الصادر عن الأمم المتحدة.
هذا هو كل ما في الأمر: الانسحاب من المناطق، وضع حاجز بين الدين والدولة وسن دستور. وعلى الفور ستفتح الطريق أمام تطبيع الدولة. ما هي درجة صعوبة ذلك؟.
إذا لم يحدث ذلك فما الذي سيحدث؟ عندها سنبقى على حالنا: دولة معطوبة وقعت في أسر جماعة من المتعصبين الدينيين والمصممين على تنفيذ ادعاء الوعد الإلهي.
هذه البئر السوداء أي احتجاج أو أي انتصار أو أي وحدة أو أي كابنت لن ينقذنا منها. ببساطة، نحن سنستمر في أن نذبح ونُذبح، نفسد ونُفسد، هكذا إلى أن يحدث التفكك المنقذ.

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