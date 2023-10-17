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عناق الدب من الولايات المتحدة

10/17/2023 2:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






بقلم: يوسي يهوشع 17/10/2023

بعد أن تسلحت القيادة السياسية ببيني غانتس وغابي آيزنكوت استقبلت إليها أول من أمس مشارك إضافي: وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن، الذي وصل إلى إسرائيل في إطار الإسناد المطلق من الولايات المتحدة لإسرائيل في المعركة حيال حماس. في القاموس العسكري الإسرائيلي، يوجد تعبير أكثر صراحة لمثل هذا الموقف: إقرار خطط، أي المرحلة التي يستعرض فيها المحفل العالي طرق العمل، يعطي تشديدات وتعليمات خاصة به وفقط بعد ذلك يمكن التقدم. بالمناسبة، قبل خمسين سنة أيضا، في حرب يوم الغفران، حضر هنري كيسنجر مداولات كابينت غولدا مائير. لعل هذا أيضا يدل على الطابع الشاذ لحرب تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
إن مشاركة بلينكن على هذا المستوى تعلمنا أمرين: أولا، لا يمكن دق إسفين بين القوة العظمى الأقوى في العالم وحليفتها في الشرق الأوسط، مثلما كان يمكن أن نفهم من تصريحات الرئيس بايدن، إرسال حاملة الطائرات الأولى، النية لإرسال حاملة طائرات ثانية، القطار الجوي للقذائف الذكية ووسائل أخرى وكذا الاستعدادات لزيارة محتملة للرئيس في سياق الأسبوع، بعد أن "يطبخ" بلينكن صفقة أولية مبكرة.
لا شك، في أن هذه الخطوات تتراكم إلى مستوى ردع إيران وحزب الله من فتح جبهة إضافية في الشمال، لكن يوجد ثمن لهذه المساعدة وحان الوقت أيضا للحديث عنه بشكل أوضح وبلا عواطف: الأميركيون يأخذون قيادة الحرب وفقا لمصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. يحتمل مثلا ألا يكون بايدن معنيا بخطوة فاعلة لإزالة تهديد حزب الله على بلدات الشمال، وهو بالتأكيد معني في أن يحذر قدر الإمكان، من مصيبة إنسانية في غزة وخرق القانون الدولي. كما أن بايدن يبدي ثباتا مصمما فيما يتعلق بسلامة المخطوفين والمخطوفات، من ذوي الجنسية الأميركية، لدرجة احتمال صفقة منفصلة (عبر قطر مثلا)، إلى جانب الطلب من إسرائيل تنفيذ بإدرة طيبة إنسانية من دون مقابل. في النهاية، فإن البيت الأبيض يهتم قبل كل شيء بمواطني الولايات المتحدة وبعد ذلك بجنود الجيش الإسرائيلي. وعلى أي حال، فإن التعلق بالولايات المتحدة سيتعاظم إذا ما هبط الرئيس الأميركي في إسرائيل حقا، ما قد يؤدي إلى قمة إقليمية وفي كل حال يقرر حدود المعركة كجزء من حرب واسعة ضد المحور الإيراني، الذي يضم روسيا بالطبع. في هذا السياق مشوق أن نعرف كيف ستتطور الأحداث في أعقاب حديث نتنياهو مع الرئيس الروسي الذي حرص حتى الآن على أن يبدي برودة مجمدة تجاه إسرائيل وتهكما لا يطاق بالنسبة لهجمة حماس. بالمناسبة يبين التحقيق في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، خططا بعيدة الأثر فيها وصول إلى قواعد الجيش الإسرائيلي التي توجد خلف خط التماس.
بالنسبة للتدخل الإيراني في الجيش الإسرائيلي، تتسع الأصوات التي تعتقد بأن "الهجوم هو فارسي" بما في ذلك تعليمات التفعيل من طهران. في هذه الاثناء، في قيادة الجنوب يوجد منذ الآن ضباط يدقون بأقدامهم مطالبين بدخول بري إلى القطاع. من ناحيتهم، القيادة جاهزة ومستعدة ناهيك عن أنه من غير الصواب على حد نهجهم خلق مسافة رد عن الهجوم على غلاف غزة. توتر عملياتي هو ليس زرا يمكن إبقاءه مرفوعا كل الوقت ومنظومة الاحتياط، لن تبقي المعلومات عالية إلى الأبد. في قيادة الجيش راضون عن أن يكون قادة الألوية والكتائب متحمسين.
وبينما العد التنازلي نحو المناورة البرية يتواصل، تواصل حماس إطلاق النار على بلدات عديدة وتهديد بصواريخ باتجاه القدس في زمن افتتاح دورة الكنيست والنار نحو تل أبيب بينما يجلس بلينكن مع أصحاب القرار في الكريا. سلاح الجو هاجم بقوة في الليلة التي بين الأحد والإثنين الماضيين، بينما هدفه مواصلة دفع الغزيين جنوبا.
في الجبهة الشمالية المتوترة، كان هذا يوما هادئا نسبيا: حزب الله أطلق "فقط" النار نحو مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود وألحق ضررا بوسائل على الجدار. يثور الانطباع بأن حسن نصرالله أيضا ينتظر دخول الجيش البري إلى غزة قبل القرار إذا كان سيرفع التصعيد درجة.
من غير الصواب، الإنهاء من دون التطرق إلى البرقية التي أصدرها رئيس الشاباك أول من أمس، وتحمل فيها المسؤولية الواجبة عن دور الجهاز في فشل المنع أو التقليص الكبير لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). فقد كتب بار لعاملي الشاباك وعائلاتهم يقول: "رغم سلسلة من الأعمال التي قمنا بها، في السبت لم ننجح في خلق إخطارا كافيا يسمح بإحباط الهجوم". وكمن يقف على رأس الجهاز – فإن المسؤولية عن ذلك هي علي. زمن التحقيقات سيكون – أما الآن فإننا نقاتل".
وهكذا يسير بار في أعقاب رئيس الأركان وبالشكل المناسب للخدمة العامة، لكن مرغوب فيه أن نذكر أن مسؤوليته محدودة بالجهاز الذي يقف على رأسه وليس بالأجهزة الأخرى وبالطبع الدولة كلها.
عمليا، من كل التفاصيل التي انكشفت حتى الآن يتبين أن بار كان هو الذي تعامل بجدية مع تلك "الإشارات الضعيفة" التي استقبلت في الليلة التي بين الجمعة والسبت، وترجمها إلى الفعل من خلال إطلاق الطواقم إلى المنطقة. بالمقابل يعرف بار جيدا: الأسئلة القاسية عن المفهوم الذي انهار والمعلومات الاستخبارية التي لم تكن، لم تختف إلى أي مكان.

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