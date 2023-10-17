وقفة احتجاجية في العبدلي
التاريخ
10/17/2023 2:26:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذ ناشطون ومواطنون وقفة احتجاجية في منطقة العبدلي في عمان، مساء الثلاثاء، والتي تصاعدت لتصبح مسيرة حاولت الوصول الى رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع، لكن قوات الامن العام منعت ذلك.
وجاءت الوقفة احتجاجا على الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
MENAFN17102023000072011014ID1107259536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.