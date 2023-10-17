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وقفة احتجاجية في العبدلي

10/17/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذ ناشطون ومواطنون وقفة احتجاجية في منطقة العبدلي في عمان، مساء الثلاثاء، والتي تصاعدت لتصبح مسيرة حاولت الوصول الى رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع، لكن قوات الامن العام منعت ذلك.

وجاءت الوقفة احتجاجا على الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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