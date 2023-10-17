المراعي راع بلاتيني معرض صنع في السعودية 2023

كرّم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف شركة المراعي لرعايتها البلاتينية لمعرض صنع في السعودية، والمنعقد في الرياض خلال الفترة من 16 – 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار "صنعة سعودية”.

واستلم درع التكريم الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن ناصر البدر، خلال حفل تكريم أقيم بهذه المناسبة.

كما تفضل الخريف ووزير التجارة العراقي أثير الغريري بزيارة لجناح المراعي واطلعا على ما تبذله الشركة من جهود في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة والمنطقة.