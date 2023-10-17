المراعي راع بلاتيني معرض صنع في السعودية 2023

(MENAFN
- AETOSWire)
كرّم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف شركة المراعي لرعايتها البلاتينية لمعرض صنع في السعودية، والمنعقد في الرياض خلال الفترة من 16 – 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار "صنعة سعودية”.
واستلم درع التكريم الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن ناصر البدر، خلال حفل تكريم أقيم بهذه المناسبة.
كما تفضل الخريف ووزير التجارة العراقي أثير الغريري بزيارة لجناح المراعي واطلعا على ما تبذله الشركة من جهود في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة والمنطقة.
MENAFN17102023004146001356ID1107259517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.