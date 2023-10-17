طرح شركة Digital Check Corp.‎ جهازي مسح ضوئي للشيكات من الجيل التالي في السوق العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Digital Check Corp.، أكبر شركة مصنعة في العالم لأجهزة المسح الضوئي للشيكات والتقنيات المتعلقة بها، عن طرح منتجين رئيسيين جديدين يسهمان في مواصلة الإضافة إلى إرث أجهزة المسح الضوئي للشيكات عند نافذة الصراف وشيكات الإيداع عن بُعد الأكثر مبيعًا.
يعد جهاز المسح الضوئي TellerScan TS250 منصة عالية السرعة متعددة التغذية طرحتها الشركة لتخلف TellerScan TS240، مع دمج ميزات أيضًا من سلسلة SmartSource Elite الشهيرة من Digital Check. وبالإضافة إلى سرعات المسح الضوئي العالية للمستندات، يتضمن جهاز TS250 ميزة المسح الضوئي لبطاقة الهوية بالألوان الكاملة وميزة التنظيف الآلي وأجهزة استشعار للصور محسنة بدقة 600 نقطة لكل بوصة.
يدعم TS250 العديد من واجهات برمجة التطبيقات ويعمل أيضًا عبر اتصال USB قياسي أو كجهاز شبكي باستخدام تقنية مواصفات واجهة برنامج تشغيل الشبكة البعيدة (RNDIS)، ويمكن التغيير بين الوضعين عن طريق تسلسل أزرار باستخدام نظام SimpleSwitch من Digital Check.
يعد جهاز المسح الضوئي CheXpress CX35 جهازًا جديدًا فردي التغذية يستخدم لمسح شيكات الإيداع ضوئيًا عن بُعد بالاعتماد على CheXpress CX30، والذي بيعت منه نحو مليون وحدة ليتصدر قائمة الأكثر مبيعًا على الإطلاق على صعيد أجهزة مسح شيكات الإيداع ضوئيًا عن بُعد. إضافةً إلى ذلك، يضيف CX35 ميزة التنظيف الآلي وأجهزة استشعار محسنة واتصال RNDIS اختياري، والذي يضيف قدرات مميزة للشبكة إلى سلسلة CheXpress لأول مرة.
عند تشغيل الجهازين في وضع RNDIS، يوفر كلاهما ميزة البصمة الصفرية، حيث لا يلزم تثبيت أي برنامج تشغيل أو واجهة برمجة تطبيقات على الكمبيوتر المضيف، ويؤدي هذا إلى التخلص من العديد من مشكلات التثبيت والمواءمة، خصوصًا مع بيئتي macOS وLinux.
صرح Michael Donovan، نائب رئيس قسم المبيعات العالمية في Digital Check، قائلاً: "يقدم جهازا CheXpress CX35 وTellerScan TS250 تحسينات كبيرة على جهازين معتمدين ظلا على قمة قطاعات السوق المختصة لما يقرب من خمسة عشر عامًا". "وعن طريق الاحتفاظ بالمميزات التي جعلت الأجهزة السالفة ناجحة للغاية والاستعانة بالتطورات الجديدة التي هي نتاج أكثر من عقد من الزمان، نهدف إلى تقديم حلول من شأنها تلبية احتياجات العملاء لأعوام عديدة قادمة."
يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن CX35 وTS250 الجديدين على: ،
عن Digital Check Corp.
تعد Digital Check Corp. هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير أجهزة المسح الضوئي للشيكات وملحقاتها الهادفة إلى خدمة أغراض الصناعة المصرفية. تعرف على المزيد على إن TellerScan وCheXpress وSmartSource وDigital Check هي علامات تجارية مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية لشركة Digital Check Corp.
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