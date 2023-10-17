طرح شركة Digital Check Corp.‎ جهازي مسح ضوئي للشيكات من الجيل التالي في السوق العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Digital Check Corp.‎، أكبر شركة مصنعة في العالم لأجهزة المسح الضوئي للشيكات والتقنيات المتعلقة بها، عن طرح منتجين رئيسيين جديدين يسهمان في مواصلة الإضافة إلى إرث أجهزة المسح الضوئي للشيكات عند نافذة الصراف وشيكات الإيداع عن بُعد الأكثر مبيعًا.

يعد جهاز المسح الضوئي TellerScan TS250 منصة عالية السرعة متعددة التغذية طرحتها الشركة لتخلف TellerScan TS240، مع دمج ميزات أيضًا من سلسلة SmartSource Elite الشهيرة من Digital Check. وبالإضافة إلى سرعات المسح الضوئي العالية للمستندات، يتضمن جهاز TS250 ميزة المسح الضوئي لبطاقة الهوية بالألوان الكاملة وميزة التنظيف الآلي وأجهزة استشعار للصور محسنة بدقة 600 نقطة لكل بوصة.

يدعم TS250 العديد من واجهات برمجة التطبيقات ويعمل أيضًا عبر اتصال USB قياسي أو كجهاز شبكي باستخدام تقنية مواصفات واجهة برنامج تشغيل الشبكة البعيدة (RNDIS)، ويمكن التغيير بين الوضعين عن طريق تسلسل أزرار باستخدام نظام SimpleSwitch من Digital Check.

يعد جهاز المسح الضوئي CheXpress CX35 جهازًا جديدًا فردي التغذية يستخدم لمسح شيكات الإيداع ضوئيًا عن بُعد بالاعتماد على CheXpress CX30، والذي بيعت منه نحو مليون وحدة ليتصدر قائمة الأكثر مبيعًا على الإطلاق على صعيد أجهزة مسح شيكات الإيداع ضوئيًا عن بُعد. إضافةً إلى ذلك، يضيف CX35 ميزة التنظيف الآلي وأجهزة استشعار محسنة واتصال RNDIS اختياري، والذي يضيف قدرات مميزة للشبكة إلى سلسلة CheXpress لأول مرة.

عند تشغيل الجهازين في وضع RNDIS، يوفر كلاهما ميزة البصمة الصفرية، حيث لا يلزم تثبيت أي برنامج تشغيل أو واجهة برمجة تطبيقات على الكمبيوتر المضيف، ويؤدي هذا إلى التخلص من العديد من مشكلات التثبيت والمواءمة، خصوصًا مع بيئتي macOS وLinux.

صرح Michael Donovan، نائب رئيس قسم المبيعات العالمية في Digital Check، قائلاً: "يقدم جهازا CheXpress CX35 وTellerScan TS250 تحسينات كبيرة على جهازين معتمدين ظلا على قمة قطاعات السوق المختصة لما يقرب من خمسة عشر عامًا". "وعن طريق الاحتفاظ بالمميزات التي جعلت الأجهزة السالفة ناجحة للغاية والاستعانة بالتطورات الجديدة التي هي نتاج أكثر من عقد من الزمان، نهدف إلى تقديم حلول من شأنها تلبية احتياجات العملاء لأعوام عديدة قادمة."

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن CX35 وTS250 الجديدين على: ،

عن Digital Check Corp.‎

تعد Digital Check Corp.‎ هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير أجهزة المسح الضوئي للشيكات وملحقاتها الهادفة إلى خدمة أغراض الصناعة المصرفية. تعرف على المزيد على إن TellerScan وCheXpress وSmartSource وDigital Check هي علامات تجارية مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية لشركة Digital Check Corp.‎

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