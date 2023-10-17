الحوسبة الذكية الصديقة للبيئة الرائدة: فتح أبواب المستقبل الرقمي مع Xfusion في معرض GITEX Global لعام 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تتألق شركة xFusion International Pte. Ltd. (المشار إليها هنا باسم xFusion)، أحد العارضين الرئيسيين في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات لهذا العام، (GITEX) Global 2023، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 16 إلى 20 من أكتوبر في دبي، حيث تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها المتميزة في مجال الحوسبة الخضراء المدمجة مع الذكاء الاصطناعي في الجناح A05 بالقاعة 20، مؤكدة من جديد على التزامها بلعب دور رائد لإحداث تطورات في مجال الحوسبة بغية تعزيز التحول الرقمي العالمي.
اجتماع قادة التكنولوجيا لاستكشاف التحول الرقمي
صرح Louis Zhao، رئيس شركة xFusion International، قائلاً: "في الأعوام الأخيرة، أدى الارتفاع الكبير في الطلب على المنتجات الحاسوبية المتنوعة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى تسريع وتيرة تطوير الحوسبة الخضراء". "نتيجة لذلك، تظل xFusion ملتزمة بتقديم أفضل المنتجات والحلول الحاسوبية المبتكرة والصديقة للبيئة. وعن طريق مد أواصر التعاون مع الشركاء على مستوى العالم وتعزيز حضورنا العالمي، نسعى إلى تقديم منتجات حوسبة فعالة ومستدامة للعملاء في كل أنحاء العالم وتسريع وتيرة تبني ممارسات خضراء والمساهمة في إرساء الأساس لمستقبل أكثر خضرة."
يعكس موضوع GITEX Global لهذا العام "عام تخيل تفعيل الذكاء الاصطناعي في كل شيء" التكامل المتزايد بين التكنولوجيا والذكاء على صعيد قطاع الأعمال والمجتمع، لذا تستعرض xFusion خبرتها في دمج الذكاء الاصطناعي مع التنمية المنخفضة الكربون عن طريق البنية التحتية والخدمات الحاسوبية الحديثة. وبالتعاون مع شركاء عالميين، تواصل الشركة جهودها لبناء مستقبل رقمي مستدام ونافع للبشرية.
تقديم الحوسبة الذكية الصديقة للبيئة المتطورة
في معرض GITEX، تقدم xFusion أحدث منتجاتها الحاسوبية، مع احتلال FusionPoD المدعم بالذكاء الاصطناعي مركز الصدارة، فهذا الحل المتطور يمثل مستقبل الحوسبة الذكية الصديقة للبيئة بفضل تصميمه العالي الكثافة والمبرد بالسوائل على نطاق واسع. وعن طريق توفيره لإمكانات استثنائية يمكنها التعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، مثل التدريب الواسع النطاق وتحليل البيانات المعقدة، يضع FusionPoD المدعم بالذكاء الاصطناعي معايير جديدة لكفاءة استخدام الطاقة، إذ إن تقنية التبريد المتقدمة التي يتمتع بها تقلل استهلاك طاقة الخادم وتعزز الفقد الحراري، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على الشركات حيث تتمكن من تخفيض التكاليف وتقليل الأثر البيئي. إضافةً إلى ذلك، بفضل المرونة والفعالية غير المسبوقة، يدعم FusionPoD المدعوم بالذكاء الاصطناعي صناعات متنوعة، من ضمنها قطاع التمويل والرعاية الصحية والتصنيع والاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسات الحكومية.
التعاون العالمي ودعم الحوسبة الخضراء
جدير بالذكر أن xFusion عقدت شراكة مع Intel ووقعت مذكرات تفاهم مع شركاء عالميين ومحليين، من ضمنهم Ankabut وIDC وSystems، كما وقعت مذكرة تفاهم وأبرمت اتفاقية طويلة الأجل مع مركز دبي التجاري العالمي المرموق، بغية إحداث تقدم على الصعيد التكنولوجي وتعزيز النمو المستدام. هذا، وتعزز العلاقات التعاونية هذه التبني العالمي للحوسبة الخضراء، الأمر الذي يسهم بدوره في النمو الاقتصادي الرقمي المستدام.
التزام xFusion بتحقيق الاستدامة ليس عليه غبار، فقد حصلت على أول شهادة في العالم للبصمة الكربونية للخوادم وحصدت شهادة فعالية استخدام الطاقة الجزئية (pPUE) المعترف بها عالميًا من TÜV Süd، مع مؤشر 1.06 pPUE، إذ إن منتجاتها نجحت نجاحًا كبيرًا في خفض انبعاثات الكربون، حيث نجح FusionPoD في تفادي انبعاث 60000 طن من الكربون في عام 2022، أي ما يعادل زراعة ثلاثة ملايين شجرة. إضافةً إلى ذلك، انضمت الشركة رسميًا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، للمشاركة في مبادرات التنمية المستدامة العالمية. هذا، ويسلط "تقرير التنمية الخضراء لعام 2023" الأخير الصادر عن الشركة الضوء على المناهج الصديقة للبيئة في مجال الحوسبة ويؤكد على تفانيها الراسخ الهادف إلى تعزيز التنمية المستدامة في قطاع التكنولوجيا.
بفضل بصمة عالمية تشمل 11 مركزًا بحثيًا و7 مكاتب إقليمية و6 مراكز مساعدة فنية عالمية، تقدم xFusion خدمات فعالة لأكثر من 10000 عميل في أكثر من 130 بلدًا ومنطقة. واستشرافًا للمستقبل، ستواصل الشركة جهودها للتوسع في مجال الحوسبة وتعزيز الحكمة الجماعية بالتعاون مع الشركاء في كل أنحاء العالم لمواجهة التحديات البارزة واقتناص الفرص الذهبية.
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