الحوسبة الذكية الصديقة للبيئة الرائدة: فتح أبواب المستقبل الرقمي مع Xfusion في معرض GITEX Global لعام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تتألق شركة xFusion International Pte. Ltd.‎ (المشار إليها هنا باسم xFusion)، أحد العارضين الرئيسيين في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات لهذا العام، (GITEX) Global 2023، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 16 إلى 20 من أكتوبر في دبي، حيث تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها المتميزة في مجال الحوسبة الخضراء المدمجة مع الذكاء الاصطناعي في الجناح A05 بالقاعة 20، مؤكدة من جديد على التزامها بلعب دور رائد لإحداث تطورات في مجال الحوسبة بغية تعزيز التحول الرقمي العالمي.

اجتماع قادة التكنولوجيا لاستكشاف التحول الرقمي

صرح Louis Zhao، رئيس شركة xFusion International، قائلاً: "في الأعوام الأخيرة، أدى الارتفاع الكبير في الطلب على المنتجات الحاسوبية المتنوعة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى تسريع وتيرة تطوير الحوسبة الخضراء". "نتيجة لذلك، تظل xFusion ملتزمة بتقديم أفضل المنتجات والحلول الحاسوبية المبتكرة والصديقة للبيئة. وعن طريق مد أواصر التعاون مع الشركاء على مستوى العالم وتعزيز حضورنا العالمي، نسعى إلى تقديم منتجات حوسبة فعالة ومستدامة للعملاء في كل أنحاء العالم وتسريع وتيرة تبني ممارسات خضراء والمساهمة في إرساء الأساس لمستقبل أكثر خضرة."

يعكس موضوع GITEX Global لهذا العام "عام تخيل تفعيل الذكاء الاصطناعي في كل شيء" التكامل المتزايد بين التكنولوجيا والذكاء على صعيد قطاع الأعمال والمجتمع، لذا تستعرض xFusion خبرتها في دمج الذكاء الاصطناعي مع التنمية المنخفضة الكربون عن طريق البنية التحتية والخدمات الحاسوبية الحديثة. وبالتعاون مع شركاء عالميين، تواصل الشركة جهودها لبناء مستقبل رقمي مستدام ونافع للبشرية.

تقديم الحوسبة الذكية الصديقة للبيئة المتطورة

في معرض GITEX، تقدم xFusion أحدث منتجاتها الحاسوبية، مع احتلال FusionPoD المدعم بالذكاء الاصطناعي مركز الصدارة، فهذا الحل المتطور يمثل مستقبل الحوسبة الذكية الصديقة للبيئة بفضل تصميمه العالي الكثافة والمبرد بالسوائل على نطاق واسع. وعن طريق توفيره لإمكانات استثنائية يمكنها التعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، مثل التدريب الواسع النطاق وتحليل البيانات المعقدة، يضع FusionPoD المدعم بالذكاء الاصطناعي معايير جديدة لكفاءة استخدام الطاقة، إذ إن تقنية التبريد المتقدمة التي يتمتع بها تقلل استهلاك طاقة الخادم وتعزز الفقد الحراري، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على الشركات حيث تتمكن من تخفيض التكاليف وتقليل الأثر البيئي. إضافةً إلى ذلك، بفضل المرونة والفعالية غير المسبوقة، يدعم FusionPoD المدعوم بالذكاء الاصطناعي صناعات متنوعة، من ضمنها قطاع التمويل والرعاية الصحية والتصنيع والاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسات الحكومية.

التعاون العالمي ودعم الحوسبة الخضراء

جدير بالذكر أن xFusion عقدت شراكة مع Intel ووقعت مذكرات تفاهم مع شركاء عالميين ومحليين، من ضمنهم Ankabut وIDC وSystems، كما وقعت مذكرة تفاهم وأبرمت اتفاقية طويلة الأجل مع مركز دبي التجاري العالمي المرموق، بغية إحداث تقدم على الصعيد التكنولوجي وتعزيز النمو المستدام. هذا، وتعزز العلاقات التعاونية هذه التبني العالمي للحوسبة الخضراء، الأمر الذي يسهم بدوره في النمو الاقتصادي الرقمي المستدام.

التزام xFusion بتحقيق الاستدامة ليس عليه غبار، فقد حصلت على أول شهادة في العالم للبصمة الكربونية للخوادم وحصدت شهادة فعالية استخدام الطاقة الجزئية (pPUE) المعترف بها عالميًا من TÜV Süd، مع مؤشر 1.06 pPUE، إذ إن منتجاتها نجحت نجاحًا كبيرًا في خفض انبعاثات الكربون، حيث نجح FusionPoD في تفادي انبعاث 60000 طن من الكربون في عام 2022، أي ما يعادل زراعة ثلاثة ملايين شجرة. إضافةً إلى ذلك، انضمت الشركة رسميًا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، للمشاركة في مبادرات التنمية المستدامة العالمية. هذا، ويسلط "تقرير التنمية الخضراء لعام 2023" الأخير الصادر عن الشركة الضوء على المناهج الصديقة للبيئة في مجال الحوسبة ويؤكد على تفانيها الراسخ الهادف إلى تعزيز التنمية المستدامة في قطاع التكنولوجيا.

بفضل بصمة عالمية تشمل 11 مركزًا بحثيًا و7 مكاتب إقليمية و6 مراكز مساعدة فنية عالمية، تقدم xFusion خدمات فعالة لأكثر من 10000 عميل في أكثر من 130 بلدًا ومنطقة. واستشرافًا للمستقبل، ستواصل الشركة جهودها للتوسع في مجال الحوسبة وتعزيز الحكمة الجماعية بالتعاون مع الشركاء في كل أنحاء العالم لمواجهة التحديات البارزة واقتناص الفرص الذهبية.

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