شركتا تاليس وسويو تعززان تعاونهما لتوفير مفاتيح المرور لملايين الكولومبيين

(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة تاليس، موفِّر خدمات عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا والأمن، توسيع نطاق تعاونها مع سويو ، موفِّر هوية رقمية للشركات في كولومبيا، لتقديم مفاتيح مرور FIDO2 للمصادقة بدون كلمة مرور. ستُمكِّن هذه العملية المُطبَّقة ملايين الكولومبيين من الاتصال بهوياتهم الرقمية واستخدام الخدمات الرقمية دون كتابة أي أسماء مستخدمين وكلمات مرور.
ظلت كلمات المرور لفترة طويلة أضعف الحلقات للمستهلكين لاستخدام الخدمات عبر الإنترنت بشكل آمن. وباستخدام مفتاح المرور الآن، يتم التحقُّق من هوية المستخدم باستخدام القياسات الحيوية أو رمز الجهاز حتى يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول بسرعة وأمان. يتكون كل مفتاح مرور من زوجي مفاتيح، يظل أحدهما مُخزَّنًا بتنسيق مشفر على الجهاز، وهو ما يحافظ عليه آمنًا في حالة حدوث خرق للبيانات. وبالنسبة إلى الشركات التي تقدم خدمات رقمية، توفر مفاتيح المرور مزايا متعددة بما في ذلك تحسين معدلات نجاح تسجيل الدخول وتقليل أوقات تسجيل الدخول، إلى جانب الاستمتاع بأقصى درجات الأمان وخفض تكاليف التشغيل. وفي إطار هذا التعاون، تكون عملية إنشاء مفتاح المرور مسبوقة بعملية تحقُّق من الهوية، وهذا يتيح تعيين مفتاح مرور مُقدَّم من سويو يتمحور حول المستخدم وقابل لإعادة الاستخدام للمستخدم الذي تم التحقُّق منه.
علَّق Danny de Vreeze ، نائب الرئيس لإدارة الهوية والوصول في شركة تاليس قائلاً : "لقد كانت كلمات المرور العيب الجسيم في المصادقة الرقمية لعقود من الزمن، ولكن مع تقديم مفاتيح المرور، أصبحنا أخيرًا على شفا مستقبل بدون كلمة مرور. وإننا على ثقة تامة بأن مفاتيح المرور ستصبح طريقة المصادقة السائدة، ليس فقط لتأمين استخدام الخدمات والمنصَّات، ولكن أيضًا للسماح بإجراء أي عمليات حساسة. تنتابنا حالة من الفخر الشديد بتقديم مفاتيح المرور لجميع عملائنا، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في الصناعات الخاضعة للتنظيم. يسرُّنا أن ندعم شركة سويو، وهي شركة تقنية مالية مرنة، تلعب دورًا حاسمًا كموفِّر للهوية، مع السعي نحو الانتقال السلس إلى حل حديث يتعامل مع تحديات المستقبل.
تساعد سويو الشركات على حماية الهوية الرقمية لمستخدميها والحفاظ على بياناتهم آمنة عبر الإنترنت. لقد اعتمدت على شركة تاليس على مدى السنوات الثلاث الماضية باستخدام منصَّة الهوية السحابية الخاصة بها لاستقبال العملاء وتأمينهم رقميًّا من خلال التحقُّق من المستندات وإثبات الهوية إضافة إلى تمكين استخدام تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها. وإزاء تطبيق مفاتيح المرور، ستتمكن الآن من استخدام نفس النظام الأساسي لتقديم مصادقة بدون كلمة مرور للمستخدمين النهائيين، وهذا يزيد من تحسين تجربة العملاء.
"ستساعدنا مفاتيح المرور في خلق حالة من التوازن الضروري بين تجربة المستخدم والأمان، وهو ما يوفر مصادقة مألوفة للمستخدمين ومقاومة لأساليب التصيُّد الاحتيالي. ويسرُّنا أن يكون باستطاعتنا الاستفادة من حل قابل للتكيُّف مثل Gemalto IdCloud لاستخدام هذا العرض، إلى جانب النطاق الكامل لاحتياجات إثبات الهوية والمصادقة لدينا. لقد عقدنا شراكة مع شركة تاليس منذ فترة طويلة ونتطلع إلى مواصلة التعاون لتقديم خدمة أفضل لعملائنا من خلال طرح حلول تركز على سهولة الاستخدام والأمان والامتثال العالمي" حسب ما أضاف Santiago Aldana ، الرئيس التنفيذي في شركة سويو.
يُعدُّ حل Gemalto IdCloud المُقدَّم من شركة تاليس جزءًا من منصَّة الهوية OneWelcome من شركة تاليس ، التي توفر مصادقة بدون كلمة مرور من خلال نوعين من مفاتيح المرور :
مفاتيح مرور متزامنة للمصادقة المنخفضة الأمان، مثل تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول، الذي تتم مزامنته تلقائيًّا داخل نظام الجهاز. مفاتيح مرور مرتبطة بالجهاز للمصادقة العالية الأمان، مثل توقيع معاملة معيَّنة، ترتبط بشكل فريد بجهاز معيَّن.
يُعدُّ حل Gemalto IdCloud المُقدَّم من شركة تاليس خدمة قائمة على السحابة تُمكِّن العملاء من الجمع بين إثبات الهوية والمصادقة القوية للعملاء (SCA) وإدارة المخاطر لتأمين الإعداد والوصول في منصَّة واحدة. يتوفَّر المزيد من المعلومات هنا.
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نبذة عن شركة تاليس
شركة تاليس (المدرجة في بورصة يورونيكست باريس بالرمز: HO) هي شركة عالمية رائدة في التقنيات المتقدمة في ثلاثة (3) مجالات: الدفاع، والأمن، والملاحة الجوية، والفضاء، والهوية الرقمية، والأمن. وتعمل على تطوير المنتجات والحلول التي تساعد على بث الأمن والأمان في شتى أركان العالم فضلاً على إضفاء طابع السلام والإدماج بين أفراده.
وتستثمر المجموعة زهاء 4 مليارات يورو سنويًّا في البحث والتطوير، لا سيما في المجالات الرئيسة مثل تكنولوجيا الكم، والحوسبة المتطورة، والجيل السادس، والأمن السيبراني.
ويعمل لدى الشركة زهاء 77000 موظف في 68 بلدًا. وفي عام 2022، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو.
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