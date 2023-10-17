شركتا تاليس وسويو تعززان تعاونهما لتوفير مفاتيح المرور لملايين الكولومبيين

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة تاليس، موفِّر خدمات عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا والأمن، توسيع نطاق تعاونها مع سويو ، موفِّر هوية رقمية للشركات في كولومبيا، لتقديم مفاتيح مرور FIDO2 للمصادقة بدون كلمة مرور. ستُمكِّن هذه العملية المُطبَّقة ملايين الكولومبيين من الاتصال بهوياتهم الرقمية واستخدام الخدمات الرقمية دون كتابة أي أسماء مستخدمين وكلمات مرور.

ظلت كلمات المرور لفترة طويلة أضعف الحلقات للمستهلكين لاستخدام الخدمات عبر الإنترنت بشكل آمن. وباستخدام مفتاح المرور الآن، يتم التحقُّق من هوية المستخدم باستخدام القياسات الحيوية أو رمز الجهاز حتى يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول بسرعة وأمان. يتكون كل مفتاح مرور من زوجي مفاتيح، يظل أحدهما مُخزَّنًا بتنسيق مشفر على الجهاز، وهو ما يحافظ عليه آمنًا في حالة حدوث خرق للبيانات. وبالنسبة إلى الشركات التي تقدم خدمات رقمية، توفر مفاتيح المرور مزايا متعددة بما في ذلك تحسين معدلات نجاح تسجيل الدخول وتقليل أوقات تسجيل الدخول، إلى جانب الاستمتاع بأقصى درجات الأمان وخفض تكاليف التشغيل. وفي إطار هذا التعاون، تكون عملية إنشاء مفتاح المرور مسبوقة بعملية تحقُّق من الهوية، وهذا يتيح تعيين مفتاح مرور مُقدَّم من سويو يتمحور حول المستخدم وقابل لإعادة الاستخدام للمستخدم الذي تم التحقُّق منه.

علَّق Danny de Vreeze ، نائب الرئيس لإدارة الهوية والوصول في شركة تاليس قائلاً : "لقد كانت كلمات المرور العيب الجسيم في المصادقة الرقمية لعقود من الزمن، ولكن مع تقديم مفاتيح المرور، أصبحنا أخيرًا على شفا مستقبل بدون كلمة مرور. وإننا على ثقة تامة بأن مفاتيح المرور ستصبح طريقة المصادقة السائدة، ليس فقط لتأمين استخدام الخدمات والمنصَّات، ولكن أيضًا للسماح بإجراء أي عمليات حساسة. تنتابنا حالة من الفخر الشديد بتقديم مفاتيح المرور لجميع عملائنا، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في الصناعات الخاضعة للتنظيم. يسرُّنا أن ندعم شركة سويو، وهي شركة تقنية مالية مرنة، تلعب دورًا حاسمًا كموفِّر للهوية، مع السعي نحو الانتقال السلس إلى حل حديث يتعامل مع تحديات المستقبل.

تساعد سويو الشركات على حماية الهوية الرقمية لمستخدميها والحفاظ على بياناتهم آمنة عبر الإنترنت. لقد اعتمدت على شركة تاليس على مدى السنوات الثلاث الماضية باستخدام منصَّة الهوية السحابية الخاصة بها لاستقبال العملاء وتأمينهم رقميًّا من خلال التحقُّق من المستندات وإثبات الهوية إضافة إلى تمكين استخدام تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها. وإزاء تطبيق مفاتيح المرور، ستتمكن الآن من استخدام نفس النظام الأساسي لتقديم مصادقة بدون كلمة مرور للمستخدمين النهائيين، وهذا يزيد من تحسين تجربة العملاء.

"ستساعدنا مفاتيح المرور في خلق حالة من التوازن الضروري بين تجربة المستخدم والأمان، وهو ما يوفر مصادقة مألوفة للمستخدمين ومقاومة لأساليب التصيُّد الاحتيالي. ويسرُّنا أن يكون باستطاعتنا الاستفادة من حل قابل للتكيُّف مثل Gemalto IdCloud لاستخدام هذا العرض، إلى جانب النطاق الكامل لاحتياجات إثبات الهوية والمصادقة لدينا. لقد عقدنا شراكة مع شركة تاليس منذ فترة طويلة ونتطلع إلى مواصلة التعاون لتقديم خدمة أفضل لعملائنا من خلال طرح حلول تركز على سهولة الاستخدام والأمان والامتثال العالمي" حسب ما أضاف Santiago Aldana ، الرئيس التنفيذي في شركة سويو.

يُعدُّ حل Gemalto IdCloud المُقدَّم من شركة تاليس جزءًا من منصَّة الهوية OneWelcome من شركة تاليس ، التي توفر مصادقة بدون كلمة مرور من خلال نوعين من مفاتيح المرور :



مفاتيح مرور متزامنة للمصادقة المنخفضة الأمان، مثل تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول، الذي تتم مزامنته تلقائيًّا داخل نظام الجهاز. مفاتيح مرور مرتبطة بالجهاز للمصادقة العالية الأمان، مثل توقيع معاملة معيَّنة، ترتبط بشكل فريد بجهاز معيَّن.



يُعدُّ حل Gemalto IdCloud المُقدَّم من شركة تاليس خدمة قائمة على السحابة تُمكِّن العملاء من الجمع بين إثبات الهوية والمصادقة القوية للعملاء (SCA) وإدارة المخاطر لتأمين الإعداد والوصول في منصَّة واحدة. يتوفَّر المزيد من المعلومات هنا.