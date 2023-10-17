دبي تستضيف مهرجان روح الأرض للموسيقى والفنون المكرّس لعام الاستدامة في الإمارات

MENAFN - AETOSWire) تستضيف دبي فعاليات "مهرجان روح الأرض 2023" EarthSoul Festival، أول مهرجان موسيقي من نوعه يعزز الوعي تجاه البيئة في دولة الإمارات، خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2023 على مسرح مدينة دبي للإعلام، وذلك تزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة. وسيضم المهرجان الذي يمتد على مدار 3 أيام قائمة مذهلة من أكثر من 20 فناناً محلياً وعالمياً سيقدمون عروضهم الموسيقية والفنية والإبداعية والترفيهية الرائعة لإرسال رسالة قوية حول أهمية حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البلاستيكي.

وستعتلي المسرح مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية خلال "مهرجان روح الأرض 2023"، لتُقدم تجربة لا تُنسى من شأنها أن تترك أثراً عميقاً ملموساً يتردد صداه عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويوفر الحدث للحضور عروضاً مشوقة لفنانين مشهورين عالمياً من بينهم نجمة موسيقى البوب الإنجليزية "آن ماري"، والمغني المغربي الشهير وكاتب الأغاني ومنتج الموسيقى المعروف فنياً بـ"ريدوان"، والفنان التركي "مصطفى جيجلي"، والفنان الإماراتي "أرقم"، وأعضاء فرقة "ديسمبر آفنيو" الفيلبينية، وفرقة الروك الهندية "جيريش آند ذا كرونيكلز"، ونجوم منصة "كوك ستوديو" وأعضاء فرقة "يونغ ستارز"، وغيرهم الكثير.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة "براجنا فايا"، العضو المنتدب لشركة "أوربت ايفنتس"، الجهة المنظمة للحدث: "يسعدنا الإعلان عن "مهرجان روح الأرض"، الذي يجمع بين الموسيقى والفن ومفاهيم الاستدامة في احتفال ترفيهي للتوعية بأهمية حماية كوكبنا. يجسّد المهرجان فكرة مفادها أن التغيير يبدأ منّا نحن ويسلط الضوء على أهمية الممارسات المستدامة. نحن نؤمن بقوة الفن والموسيقي في إلهام ودفع التغيير الايجابي، مما يجعل من "مهرجان روح الأرض" منصة محفزة في رسم مستقبل عالم مستدام لنا جميعاً. سيشكل هذا الحدث تجربة لا تُنسى تتجاوز مجرد الترفيه ليصبح دعوة للعمل البيئي، والاحتفاء بالابداع، ودليل على أهمية الاستدامة".

وأضافت: "يعد "مهرجان روح الأرض" بمثابة تكريم لأمنّا الأرض. وسيرّوج الحدث لمبادئ تقليل النفايات وإعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها، وعليه سيتم استعمال مواد قديمة ومُهملة ومُعاد تدويرها بطرق إبداعية في صناعة وتصميم مسرح المهرجان والأعمال التركيبية الفنية والتجهيزات الكاملة".

وتابعت: " يدعم الحدث الأفراد وعشاق الموسيقى والفن الواعين تجاه البيئة، ويدعو إلى توحيد الجهود من أجل حماية البيئة وتبني سياسة "عدم ترك أي أثر" من شأنه أن يُلحق ضرراً بالبيئة، ليجسّد بذلك التزاماً عميقاً بضمان استمرارية موارد كوكبنا والحفاظ عليها. كما يعد المهرجان بمثابة منصة شاملة لبناء جسور التواصل بين المجتمعات، وإطلاق نقاشات حاسمة، وتمكين الأفراد من ترك أثر ملموس على كوكبنا".

وعبّر "أرقم"، أحد الأصوات الإماراتية المميزة في موسيقى السول في دولة الإمارات والذي تجسّد موسيقاه قيم حماية البيئة والسلام والتسامح والحب والتفاهم، عن سعادته بالمشاركة، قائلاً: "يشرّفني للغاية أن أمثل دولة الإمارات في أول مهرجان موسيقى من نوعه للتوعية بحماية البيئة في دبي. وأتطلع بشغف للمشاركة في الحدث وتقديم تجربة لا تُنسى للجمهور في هذا المهرجان المتميّز الذي يدمج بطريقة مبتكرة الكوكب والفن والموسيقى معاً".

وبالإضافة إلى العروض الموسيقية، يمكن لزوّار المهرجان الاستمتاع بتجربة غنية تتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية، وجلسات حول الصحة والعافية وحلقات نقاشية تركز على حماية البيئة البحرية والتلوث البلاستيكي، بهدف تثقيف الحضور وتمكينهم من اكتساب فهم أعمق حول التحديات البيئية والحلول. وتوفر الأعمال التركيبية الفنية والديكورية الغامرة في المهرجان، والمصنوعة بدقة من مواد مُعاد تدويرها، تجربة آسرة للحواس لتكون بمثابة أدوات توعوية وتعليمية للحاضرين تشكّل مصدر إلهام لهم لعيش حياة أكثر اخضراراً".

وسوف يستضيف المهرجان أيضاً مسابقة فنية جامعية، يستعرض خلالها طلاب موهوبون من أبرز الجامعات ومدارس التصميم الفني في دبي أعمالهم الفنية انسجاماً مع شعار "محيطات التغيير". ولا تأتي هذه المسابقة متماشية مع مبادئ حماية البيئة البحرية والتقليل من التلوث البيئي فحسب بل وأيضاً تجدّد التركيز على أهمية مؤتمر "كوب 28" في دبي، لتوفر بذلك منصة للفنانين الصاعدين للتألق والمساهمة في نشر رسالة الاستدامة.

وسيتاح للحضور أيضاً اكتشاف باقة متنوعة من المواد الفريدة من نوعها في سوق المهرجان، والاستمتاع بتناول المأكولات الشهية في منطقة عربات الطعام، والتعرّف إلى الأسواق الصديقة للبيئة التي تحتضن متنجات مستدامة، والانغماس في عناصر الجذب المبتكرة الأخرى في المهرجان. وسيفتتح المهرجان أبوابه اعتباراً من الساعة 11:30 صباحاً، يومياً.

وحظي المهرجان بدعم من شركاء مرموقين، بما في ذلك دبي كاليندر، ومهرجان دبي للتسوق، إلى جانب شركاء في قطاع الضيافة بما في ذلك JA Resorts & Hotels وشريك العافية Wealth of Wellness، إضافة إلى شركاء ورعاة رئيسيين آخرين. ويتعاون المهرجان مع شركاء المهمة Bye Bye Plastic لقيادة انتقال خال من البلاستيك كما يتعاون مع منظمات غير حكومية محلية وعالمية لدفع الجهود الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية.

نبذة حول مهرجان "روح الأرض":

روح الأرض، أهم مهرجان موسيقي متجدد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي إيقاع الأرض بلحن الروح. يتيح المهرجان الانغماس في الإبداع، والاستمتاع بالمثبتات الفنية الرائعة، ونسج القصص، والتواصل مع موسيقى الروح والاستدامة التي ترسل رسالة عن العيش المسؤول. وسط هذا الجو المتنوع، يمكن للحضور الاستمتاع بأطعمة ومشروبات لذيذة بينما تدعم الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي حول تلوث البلاستيك وحماية البيئة البحرية من خلال جمع مجتمع عشاق الموسيقى للاحتفال بتوازن الموسيقى والاستدامة وكوكبنا الحبيب.