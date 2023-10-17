Tuesday, 17 October 2023 11:17 GMT

لوحة تنموية وحضارية

10/17/2023 2:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بقلوب ملؤها الحب والفخر والاعتزاز نحتفي اليوم بالذكرى التاسعة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد تسعة أعوام عظيمة بالإنجازات شهدت فيها المملكة تحولا مشهودا في جميع القطاعات وفق رؤية تنموية تقودها نحو مستقبل زاهر وتنمية مستدامة في ظل القيادة الحكيمة، والتوجيهات المنيرة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سيدي سمو ولي العهد الأمين، يحفظهما الله.
ويشرفني أن أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء (حفظهما الله)، وإلى الشعب السعودي الأصيل كل التبريكات الصادقة والتهاني القلبية بمناسبة ذكرى البيعة التي تحل بالتزامن مع إعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق الحكومي التنموي.
وما بين البيعة الشرعية التي تؤكد رسوخ النظام السياسي والميزانية التوسعية التي تُجسّد متانة الاقتصاد السعودي تتشكل لوحة تنموية حضارية من الإنجازات الوطنية المتميزة التي تعكس حكمة القيادة ووضوح الرؤية الحضارية، وقوة العزيمة السعودية نحو وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
جاءت ذكرى البيعة لتبرهن للعالم أن المملكة راسخة الكيان، شامخة البنيان، متماسكة بين قاعدتها الشعبية الوفية وحكومتها القوية وقيادتها الرشيدة. وهي بذلك تنسجم مع موروثها السياسي العريق، وتؤكد شرعيتها التاريخية المتأصلة في نفوس أبناء بلاد الحرمين مما يعكس واقعاً سعودياً مشرقاً بالتلاحم ومتميزاً بالثبات والاستقرار.
* محمد بن إبراهيم الحديثى
رئيس مجلس إدارة مجموعة الحديثي العالمية

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