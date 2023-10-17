تيك توك تحذف نصف مليون فيديو مرتبط بالصراع بين الاحتلال الاسرائيلي وحماس

MENAFN - Al Watan) أعلنت "تيك توك" أنها حذفت أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأغلقت ثمانية آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أيام من تحذير الاتحاد الأوروبي الذي ذكّر الشركة بالتزامها محاربة المحتوى غير القانوني.

وقالت "تيك توك" في مدونتها الأحد إنه منذ 7 أكتوبر "حذفنا أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأغلقنا ثمانية آلاف بث مباشر في المنطقة المتضررة، لانتهاك قواعدنا"، موضحة أنها عززت فرق الإشراف على المحتوى الخاصة بالمنصة.

وكانت بروكسل ذكّرت الخميس شبكة التواصل الاجتماعي الصينية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بالتزامها محاربة "المحتوى غير القانوني" و"المعلومات الكاذبة"، تطبيقا لقانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

وكتب مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون في رسالة إلى رئيس "تيك توك" شو زي تشو "لديكم التزام خاص بالحماية من المحتوى العنيف ... الذي يبدو أنه ينتشر على نطاق واسع على منصتكم دون أي إجراءات أمنية معينة".

وتابعت "تيك توك" في مدوّنتها "حشدنا على الفور موارد مهمة لتنفيذ سياساتنا ضد العنف، بما فيها مركز قيادة يجمع أعضاء رئيسيين في فريقنا العالمي المؤلف من 40 ألف متخصص في مجال الأمن".

وأضافت "طوّرنا أيضا نظامنا الخاص بالكشف الاستباقي في الوقت الفعلي، من أجل رصد أي تهديد جديد"، بهدف "اكتشاف المحتوى العنيف وإزالته تلقائيا"، مشيرة إلى أنها زادت عدد "المشرفين على المحتوى الناطقين بالعربية والعبرية".

ومن أجل مكافحة المحتوى المضلل، ذكّرت "تيك توك" بأنها تعمل مع منظمات لتقصّي الحقائق، بما فيها وكالة فرانس برس، بأكثر من 50 لغة، بما في ذلك العربية والعبرية.

كذلك، قيّدت "تيك توك" استخدام البث المباشر وبعض الوسوم.