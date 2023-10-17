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الحكم على مصري بالإعدام 5 مرات

10/17/2023 2:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام مسن في منتصف العقد السادس من العمر، 5 مرات لهتكه عرض 5 صغار، بالإضافة إلى السجن 15 عاما.
وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه في غضون عام 2023 اختطف بالإكراه، والتحايل، 4 فتيات وفتى، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وفي الزمان والمكان ذاته هتك عرض الأطفال الخمسة بأن ارتكب معهم الفعل المحرم مستخدما في ذلك السلاح الأبيض السكين.
وتم الحكم عليه بالإعدام 5 مرات بشكل منفصل في كل قضية.

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