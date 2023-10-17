الحكم على مصري بالإعدام 5 مرات

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام مسن في منتصف العقد السادس من العمر، 5 مرات لهتكه عرض 5 صغار، بالإضافة إلى السجن 15 عاما.
وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه في غضون عام 2023 اختطف بالإكراه، والتحايل، 4 فتيات وفتى، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وفي الزمان والمكان ذاته هتك عرض الأطفال الخمسة بأن ارتكب معهم الفعل المحرم مستخدما في ذلك السلاح الأبيض السكين.
وتم الحكم عليه بالإعدام 5 مرات بشكل منفصل في كل قضية.
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