مجموعة بن لادن تفوز بعقد إنشاء مشاريع الترفيه السعودية في الشرقية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت "مجموعة بن لادن العالمية القابضة"، المالكة لـ"مجموعة بن لادن السعودية"، كبرى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، عن توقيع عقداً إنشائياً مع شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" ، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتشييد مشروعين لقطاع المجمعات الترفيهيه في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. 4.2 مليارات قيمة المشروعين
وسيتم استكمال المشروعين الذي تبلغ قيمتهما 4.2 مليارات ريال خلال 34 شهراً تقريباً عبر 4 مراحل رئيسية راعت فيها مواقعها المميزة وعدد سكان المنطقة البالغ 4.9 مليون نسمة وتصدرها مناطق المملكة في الجذب السياحي، حيث يقع المجمع الترفيهي الأول في على كورنيش مدينة الدمام بمساحة إجمالية 325 الف متر مربع ، وأما المجمع الترفيهي الثاني في مدينة الخبر والواقع على الواجهة البحرية للمدينة فمساحته الإجمالية تبلغ 115 آلف متر مربع مما سيساهم في توفير خيارات ترفيهيه ومنطقة خدمات لسكان وزوار المنطقة الشرقية. تطوير المشاريع الترفيهية
وفي هذا السياق ، أفادت إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة في بيان صدر عنها :“نعتز بإنطلاقة أولى مشاريع مجموعة بن لادن السعودية في تشييد المجمعات الترفيهية والتي ستساهم بفعالية في تحسين جودة الحياة وتعزيز ممكنات الاستثمار السياحي والعقاري في المنطقة، ويأتي هذا المشروع الحيوي إلهام المصمم لأغراض متعددة ليعد نموذجاً عملياً سيحتذى به في تطوير المشاريع الترفيهية".
وأضاف "انطلاقا من موقعنا كشركة وطنية رائدة في قطاع المقاولات تشرفت بتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية للمملكة العربية السعودية، نؤكد حرصنا على المضي قدما في برنامج التحول لمجموعة بن لادن العالمية القابضة الذي انطلق في العام 2019 ليعزز من فرص التأثير إيجاباً على الإقتصاد المحلي عبر القطاعيين العام والخاص، وتوفير فرص العمل المستدامة والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع في إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني. هيكلة جديدة
وكانت "مجموعة بن لادن العالمية القابضة" قد أطلقت برنامج التحول بهدف توفير هيكلية جديدة معززة بالإبتكار لـ"مجموعة بن لادن السعودية" وفقاً لثلاثة أهداف ، وهي الإرتقاء بمكانتها الوطنية والإقليمية كشركة رائدة في مجال الإنشاء والتعمير على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تأكيدا لدورها الحيوي في الإقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ، واغتنام فرص التطوير العقاري التي توفرها محفظتها العقارية الواسعة بمواقعها المتميزة ، بالإضافة الى تعزيز قيمة محفظتها الاستثمارية عبر تحسين جوانب العمل الرئيسية واستكشاف الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة. 5 قطاعات
وترتكز عمليات مجموعة بن لادن العالمية القابضة على خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع المقاولات وقطاع التشغيل والصيانة و قطاع صناعة مواد الإعمار وقطاعي العقار والاستثمار ، كما تعمل على تعزيز الشراكات الإستراتيجية المتنوعة في محافظها الاستثمارية لتشمل شركة آل سالم جونسون كونترولز وشركة KONE للمصاعد والسلالم الكهربائية بالإضافة إلى تشغيل مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال شركة إدارة وتطوير مشاريع الموانئ المحدودة ، ولاستثماراتها النوعية في القطاع الصحي عبر شركة تطوير القطاع الصحي القابضة .
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