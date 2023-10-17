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مجموعة بن لادن تفوز بعقد إنشاء مشاريع الترفيه السعودية في الشرقية

10/17/2023 2:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت "مجموعة بن لادن العالمية القابضة"، المالكة لـ"مجموعة بن لادن السعودية"، كبرى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، عن توقيع عقداً إنشائياً مع شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" ، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتشييد مشروعين لقطاع المجمعات الترفيهيه في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
4.2 مليارات قيمة المشروعين
وسيتم استكمال المشروعين الذي تبلغ قيمتهما 4.2 مليارات ريال خلال 34 شهراً تقريباً عبر 4 مراحل رئيسية راعت فيها مواقعها المميزة وعدد سكان المنطقة البالغ 4.9 مليون نسمة وتصدرها مناطق المملكة في الجذب السياحي، حيث يقع المجمع الترفيهي الأول في على كورنيش مدينة الدمام بمساحة إجمالية 325 الف متر مربع ، وأما المجمع الترفيهي الثاني في مدينة الخبر والواقع على الواجهة البحرية للمدينة فمساحته الإجمالية تبلغ 115 آلف متر مربع مما سيساهم في توفير خيارات ترفيهيه ومنطقة خدمات لسكان وزوار المنطقة الشرقية.
تطوير المشاريع الترفيهية
وفي هذا السياق ، أفادت إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة في بيان صدر عنها :“نعتز بإنطلاقة أولى مشاريع مجموعة بن لادن السعودية في تشييد المجمعات الترفيهية والتي ستساهم بفعالية في تحسين جودة الحياة وتعزيز ممكنات الاستثمار السياحي والعقاري في المنطقة، ويأتي هذا المشروع الحيوي إلهام المصمم لأغراض متعددة ليعد نموذجاً عملياً سيحتذى به في تطوير المشاريع الترفيهية".
وأضاف "انطلاقا من موقعنا كشركة وطنية رائدة في قطاع المقاولات تشرفت بتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية للمملكة العربية السعودية، نؤكد حرصنا على المضي قدما في برنامج التحول لمجموعة بن لادن العالمية القابضة الذي انطلق في العام 2019 ليعزز من فرص التأثير إيجاباً على الإقتصاد المحلي عبر القطاعيين العام والخاص، وتوفير فرص العمل المستدامة والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع في إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.
هيكلة جديدة
وكانت "مجموعة بن لادن العالمية القابضة" قد أطلقت برنامج التحول بهدف توفير هيكلية جديدة معززة بالإبتكار لـ"مجموعة بن لادن السعودية" وفقاً لثلاثة أهداف ، وهي الإرتقاء بمكانتها الوطنية والإقليمية كشركة رائدة في مجال الإنشاء والتعمير على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تأكيدا لدورها الحيوي في الإقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ، واغتنام فرص التطوير العقاري التي توفرها محفظتها العقارية الواسعة بمواقعها المتميزة ، بالإضافة الى تعزيز قيمة محفظتها الاستثمارية عبر تحسين جوانب العمل الرئيسية واستكشاف الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة.
5 قطاعات
وترتكز عمليات مجموعة بن لادن العالمية القابضة على خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع المقاولات وقطاع التشغيل والصيانة و قطاع صناعة مواد الإعمار وقطاعي العقار والاستثمار ، كما تعمل على تعزيز الشراكات الإستراتيجية المتنوعة في محافظها الاستثمارية لتشمل شركة آل سالم جونسون كونترولز وشركة KONE للمصاعد والسلالم الكهربائية بالإضافة إلى تشغيل مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال شركة إدارة وتطوير مشاريع الموانئ المحدودة ، ولاستثماراتها النوعية في القطاع الصحي عبر شركة تطوير القطاع الصحي القابضة .

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