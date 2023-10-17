Tuesday, 17 October 2023 11:16 GMT

تحديث أجنحة الدرجة الأولى لطائرات B777 بأيد سعودية

10/17/2023 2:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت شركة السعودية لهندسة الطيران التابعة لمجموعة السعودية, مشروع تطوير أجنحة ومقصورة الدرجة الأولى لأسطول طائرات "السعودية" من طراز بوينج B777 المخصصة للرحلات المباشرة إلى الوجهات بعيدة المدى، حيث أنهت وبنجاح تحديث أجنحة ومقصورة أول طائرة برقم التسجيل HZ-AK37 فيما سيجري تباعاً تطوير بقية الطائرات التسع من ذات الطراز خلال الفترة القادمة، ويأتي ذلك مواكبة لآخر التطورات والمستجدات في عالم صيانة الطائرات لتحسين الجودة التشغيلية وبما يساهم في تعزيز تجربة السفر للضيوف.
وقادت كفاءات وطنية من مهندسي وفنيي صيانة المقصورة في شركة السعودية لهندسة الطيران مبادرة تطوير مقصورة أجنحة الدرجة الأولى بالتعاون مع شركة Seat Air Systems الرائدة في هذا المجال، وباكتمال جميع أجزاء المواد المصنعة والمعتمدة؛ تم تجهيز ورشة عمل حديثة لدى مقر الشركة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تتوفر بها جميع مستلزمات العمل المتطورة لتنفيذ التعديلات وتجميع الأجزاء المطلوبة، حيث تم تنفيذ التطوير بحضور مفتشين من الجهات التشريعية لإصدار التصاريح اللازمة.
وشملت الإجراءات تغيير آلية تثبيت وحركة باب أجنحة الدرجة الأولى بإضافة مزلاج آخر, وزيادة عدد الممرات الحركية للسماح بحركة انسيابية للباب بشكل ثابت وسلس، وكذلك تركيب جهاز تروس معدني متطور وذو جودة عالية وتثبيته بشكل أفقي حتى لا يتأثر بحمل ووزن الباب عليه، وغير ذلك من الإجراءات الفنية التي أثمرت عن تقليص الوزن العام للطائرة ورفع مستوى الكفاءة مما سيساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية.
وأوضح مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر , أن من أبرز ملامح عصر المجموعة الجديد هو توطين الصناعة بإجراء جميع عمليات الصيانة والتطوير والتصنيع الفني داخل المملكة وعلى مستوى المنطقة عبر السعودية لهندسة الطيران وبأيدٍ وطنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً عالياً، حيث تم إنجاز تطوير أجنحة ومقصورة الدرجة الأولى لإحدى طائرات "السعودية" من طراز بوينج B777 وفق المعايير العالمية؛ الأمر الذي مكّنها من الحصول على شهادة الاعتماد والتراخيص اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران الفيدرالي لإجراء التطوير والتحديث لبقية الطائرات.

MENAFN17102023000089011017ID1107259462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث