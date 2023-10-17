Tuesday, 17 October 2023 11:16 GMT

منح 200 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

10/17/2023 2:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية: إبراهيم بن علي بن حسن شراحيلي ، أحمد بن عبدالله بن علي ال الجحيني الشهري ، أحمد بن عبدالله بن محمد العبد ، أحمد بن عقيل بن جعفر ال حسان الربعي ، أحمد بن علي بن أحمد سياف الغامدي ، أنس بن غازي بن وازن الحسيني السلمي ، أيوب بن محمد بن أحمد الباتل ، بدر بن عبدالوهاب بن محمد أبو نقطه المنحمي ، بندر بن سليمان بن محمد العرفج ، تركي بن حميد بن عطية الله البسيسي السلمي ، تركي بن عبدالله بن حامد الحازمي ، جزاء بن هليل بن جزاء العصيمي ، حاتم بن طالع بن دخيل الله المطرفي العوفي ، حزام بن طلق بن معيض الجعيد ، حسام بن حمزة بن عبدالمعطي المساوي ، حسن بن أحمد بن حسن جماح حمدي ، حسن بن عبدالله بن حسن الفائز المهداوي ، حسن بن محمد بن أحمد حنبشي ، حسين بن حمد بن حسين ال مقبل ، حسين بن علي بن محمد ال دخيل ، حمد بن ظافر بن عبدالله ال لحلاف القحطاني ، حمد بن عبدالله بن علي حامظي ، خالد بن أحمد بن محمد حيزان ، خالد بن جايز بن محمد الرشيد الفقيري ، خالد بن صابر بن محمد كامل ، خالد بن عبدالعزيز بن سعد العبود ، خالد بن علي بن المهان راشد ال دويس ، خالد بن علي بن حسن ال رياح القرني ، خالد بن محمود بن عبداللطيف منصور ، خالد بن معيض بن مسيفر السواط ، خالد بن مفرح بن منسي العليمي الرويلي ، خليل بن شوقي بن خليل الجمعان الدوسري ، ذيب بن ظافر بن عايض المنبهي البيشي ، راشد بن عوضه بن محمد البريص المري ، راكان بن إبراهيم بن حسين شويهي ، رامي بن سليم بن سليم اللهيبي الحربي ، رائد بن محمد بن عبدالله ال فدوم الأسمري ، رياض بن مرزوق بن عايد السريحي ، ريان بن عبدالله بن علي البدوي الزهراني ، ريان بن حسين بن سراج بني هميم لسلوم ، ريان بن سليمان بن عبدالله المنيف ، زياد بن صالح بن محمد المطرفي الحربي ، زياد بن مفلح بن أحمد الشغيثري ال صقر ، سالم بن ماشي بن عايد الوهبي الشمري ، سعد بن أحمد بن عائض سكاتى نجعي ، سعود بن حامد بن منزل الضبعاني الشراري ، سعيد بن أحمد بن سعيد العمري ، سعيد بن عوض بن علي ال كناد القحطاني ، سلطان بن عبدالعزيز بن جابر الثبيتي ، سلطان بن عطيش بن صالح الهويملي الحربي ، سلطان بن فيصل بن عبدالمعين الجودي ، سلطان بن محمد بن محمد هزازي ، سلمان بن تركي بن فاتح السريحي العتيبي ، سلمان بن محمد بن سعيد ال بحمد الشهري ، سند بن سلمان بن سند الكلوي ، شاكر بن سليم بن فريطان الفليحاني الشراري ، صالح بن سالم بن محمد البحيح المري ، صالح بن سلمان بن محمد ال ثابت الوادعي ، صالح بن عبدالله بن محمد النقيدان ، صالح بن محمد بن صالح كردي ، عايد بن عوض الله بن عوض الفتيني الفهمي ، عايد بن سعد بن عايد الجعفري العنزي ، عبدالإله بن حمدان بن مبارك النشاوا الأكلبي ، عبدالباري بن سعد بن يوسف السعدون الدوسري ، عبدالحكيم بن صالح بن عبدالمحسن الحلافي ، عبدالرحمن بن أحمد بن صالح الكناني الزهراني ، عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن الهديهد ، عبدالرحمن بن سالم بن محمود بنجر ، عبدالرحمن بن شائع بن حمد السعدي ، عبدالرحمن بن صنت بن رجاء العزيزي المطيري ، عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم المفضلي الزهراني ، عبدالرحمن بن عبيدالله بن هادي القعياني المطيري ، عبدالرحمن بن علي بن عبدالله ال سالم الشهري ، عبدالرحمن بن عليوي بن ناصر فلادي الرشيدي ، عبدالرحمن بن فهد بن محمد ال مداوي الأحمري ، عبدالرحمن بن مبارك بن فهد الخنفري القحطاني ، عبدالرحمن بن مبارك بن مقبل السعدي البيشي ، عبدالرحمن بن محمد بن علي بجوي ، عبدالرحمن بن ممدوح بن علي سراج ، عبدالرحمن بن هزاع بن عايش أبالروس ، عبدالعزيز بن خلف بن فواز ال لحيان ، عبدالعزيز بن رجاء بن ناجح النماصي الشمري ، عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم المقبل ، عبدالله بن خلاوي بن غياض السبيعي العنزي ، عبدالله بن سعد بن محسن الحسبكه الحارثي ، عبدالله بن عوض بن علي ال ثابت الشهراني ، عبدالله بن محمد بن بركات البارقي ، عبدالله بن محمد بن سليمان لغبي ، عبدالله بن محمد بن شريم الحناتيش الدوسري ، عبدالله فالح بن سعد بن ناصر ال سعد القحطاني ، عبدالمجيد بن ناشر بن سفير العضيله المطيري ، عبدالوهاب بن شجاع بن مسعد الروقي العتيبي ، علي بن حسن بن علي المشامع ، علي بن سعيد بن عايض ال فجيحه ال فطيح ، علي بن سلمان بن مفرح المالكي ، علي بن مديش بن علي بجوي ، عماد بن عايد بن عيد المحلبدي ، عماد بن عبدالله بن عبدالرحمن الدخيل ، عمر بن حسن بن مرعي ال عصمان الوادعي ، عناد بن علي بن حمد الشملاني العنزي ، عواد بن نافع بن العفين العويمري الرشيدي ، غازي بن سليم بن سالم البسيسي الحويطي ، فارس بن سرحان بن ونيس الربيع ، فارس بن محمد بن عبدالله المصعبي ، فالح بن محمد بن سمحان ال ذيب الدوسري ، فالح بن ناصر بن عبدالله لزمع الشهراني ، فهد بن عائض بن عبدالله الهمامي ، فهد بن عوض بن عائض الجذع العتيبي ، فؤاد بن ناصر بن محمد خنيني حدادي ، فيحان بن عايض بن فيحان المفرجي ، فيصل بن القديع بن غزاي العصيمي ، فيصل بن سعدي بن سعود الزراقي العتيبي ، فيصل بن سلمان بن محمد الذيابي ، قبلان بن سمحان بن شجاع الدعجاني ، ماجد بن سمير بن زامل السبيعي العنزي ، مازن بن محمد بن يوسف مباركي ، ماهر بن محمد بن سليم الدبيسي الجهني ، متعب بن سعد بن شرار الشلوي ، متعب بن عبدالله بن علي الخزامين القحطاني ، محسن بن عواض بن محسن الشلوي ، محمد بن إبراهيم بن عبدالله الصالحي ، محمد بن حماد بن محمد الشبيلي ، محمد بن حمير بن علي ال مساري القحطاني ، محمد بن عابد بن عطية الله الجبرتي ، محمد بن عامر بن محمد العامري ، محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الميدني ، محمد بن عيد بن علي البشري الحربي ، محمد بن مضحي بن حنيف السمي البقمي ، محمد بن نياف بن فارع الحافي العتيبي ، محمد بن يحي بن حاوي مجربي ، محمد بن يحي بن علي صهلولي ، محمد بن يحي بن محمد علي السلمي ، مروان بن عبدالرحمن بن مسعود الحيدري ، مشاري بن إبراهيم بن خليل العرفج ، مفرح بن سعد بن محمد ال سعد الحارثي ، ممدوح بن اهليل بن هلال العوني المطيري ، مهدي بن علي بن محمد ال عباس ، نايف بن أحمد بن أحمد مخرشي ، نجيب بن علي بن حسين سلطان ، نواف بن علي بن سعد الشهراني ، هادي بن عبدالله بن مانع ال عقيل ، هاشم بن ناصر بن أحمد المحارب ، هتان بن أحمد بن محمد صبري اليماني ، وليد بن إبراهيم بن عبدالعزيز الشقاري ، ياسر بن صالح بن محمد ال إبراهيم ، ياسر بن عبدالرحمن بن علي الهدياني ، ياسر بن محمد بن معتق البلادي الحربي ، يحي بن علي بن طاهر صميلي ، يحيى بن طيب بن يحيى خبراني ، يوسف بن سلمان بن أحمد العطيفي ، يوسف بن سلمان بن يحيى السلمي المالكي ، يوسف بن عبدالمجيد بن معتوق عشماوي ، يوسف بن محمد بن يوسف السيف ، أريج بنت سليمان بن علي الشعيبي ، أسماء بنت علي بن محمد ال فائع ، أفنان بنت فهد بن صالح العموش ، الجازي بنت عليوي بن دغيم الفدعاني العنزي ، آمال بنت حسين بن حسين العبدلي المالكي ، أمل بنت إبراهيم بن يحي قادري ، أمل بنت محمد بن أحمد ال مجود الشهراني ، بيان بن عبدالرحيم بن ذخيل الكبيدي ، بدور بنت ناصر بن عبدالله الودعاني الدوسري ، جميعه بنت محمد بن حجر النافي ، جميله بنت محمد بن عابش عياشي ، حصه بنت بنبان بن لافي العصيمي العتيبي ، خلود بنت سعد بن عيد الأحمدي ، رفعه بنت زيد بن رجاء السهلي ، رقبه بنت أحمد بن سعيد ال مزهر ، رقيه بنت حسين بن شبر علي ، رواسن بنت محمد بن غازي الدعجاني العتيبي ، روضه بنت عيسى بن جابر صدام ، زينب بنت حبيب بن محمود أبو سرير ، سارة بنت طارق بن محمد الأنصاري ، سارة بنت عبدالله بن سياف ال مسعود القحطاني ، ساميه بنت عبدالله بن علي العمري ، سعاد بنت مهناء بن حمود الشمري ، سميه بنت عبده بن أحمد الشراعي ، شروق بنت يحيى بن عمر حيقلي خبراني ، شقراء بنت محمد بن عمر الصافي ، شموخ بنت صالح بن محمد ال سالم ، طيف بنت جهز بن جزاء الشلاحي المطيري ، عبير بنت عواض بن حميد العميشي السلمي ، عزه بنت رشيد بن محمد البكماني ، عزه جمعان محمد الزهراني ، عيده بنت عيد بن علي القرني ، فاطمه بنت محمد بن حمد ال دغرير ، كامله بنت إبراهيم بن عبدالله ال عميش عسيري ، لطيفه بنت فيصل بن خميس الدوسري ، مديحه بنت غضين بن محمد البلادي ، منال بنت خليفه بن محمد التركي ، منيرة بنت سليم بن مسلم الجوهري الحويطي ، مهرة بنت محمد بن مشبب ال الجابر القحطاني ، ناديه بنت عبدالله بن صالح بندقجي ، هاجر بنت أحمد بن يوسف المهيني ، هتون بنت فواد بن محمد عزات داغستاني ، هديل بنت سعود بن فتح الدين قرهدي ، هنود بنت سعيد بن مرضي القرني ، يارا بنت عبدالله بن سليم المحمادي .

MENAFN17102023000089011017ID1107259461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث