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الموافقة على تنظيم هيئة التطوير الدفاعي وإنشاء مركز للتفتيش والرقابة

10/17/2023 2:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وإنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة. كما وافق على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.
رسائل سياسية
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
رفع الحصار عن غزة
كما اطّلع المجلس، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، ومنها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس تركيا، ورئيس إيران، ورئيس فرنسا، واجتماعه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود (1967م)، وعاصمتها القدس الشرقية.
تعزيز العلاقات
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة؛ لاسيما ما يتصل بتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع مختلف الدول والارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.
واستعرض مجلس الوزراء، نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات الحيوية؛ لتحقيق المستهدفات المنشودة من الخطط المستقبلية.
وأشار المجلس، إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من دعمها لجهود مواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية، وتأمين حرية الملاحة الدولية.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار الأمم المتحدة مدينة الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لعام 2024، تأكيداً على الريادة الرقمية للمملكة عالمياً، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال.
وأكد المجلس، أن انضمام المملكة لعضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه؛ يأتي دعماً لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة، واتساقاً مع عزمها الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.
مخطط مطار أبها الدولي
وفي الشأن المحلي بين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، نوّه بإطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي يُعد امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق المملكة كافة؛ بما في ذلك دعم قطاع النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، مما يسهم في تعزيز التنقل وبرامج السياحة وجودة الحياة.
التطورات الاقتصادية
ونَظَر المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة خلال الفترة الماضية؛ ومنها تسجيل معدل التضخم في (سبتمبر 2023) أدنى مستوى له منذ (فبراير 2022)، عاكساً بذلك متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة الموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية.
- الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.
- إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وغرينادا على مستوى (سفير غير مقيم).
- التباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
- التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال البيئة.
- التباحث مع سنغافورة في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.
- التباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
- التباحث مع إندونيسيا في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن التعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.
- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
- التباحث في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة واليونسكو في شأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية (اليونسكو) (الفئة 2).
- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.
- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
- الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.

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