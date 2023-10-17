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حملة وطنية للتعريف بمسارات برنامج خادم الحرمين للابتعاث

10/17/2023 2:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث حملة وطنية تحت شعار "أنت خيارنا" بغرض الوصول إلى جميع المواطنين في مناطق المملكة ومحافظاتها، للتعريف بمسارات البرنامج وآليات القبول وآفاقه المستقبلية، واستقطاب المتفوقين والموهوبين للاستفادة من البرنامج وتأهيلهم في أفضل الجامعات حول العالم.
وكان البرنامج قد انطلق في شهر مارس 2022م وفق إستراتيجية طموحة دشّنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان، لابتعاث 70 ألف طالب وطالبة إلى 17 دولة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر أربعة مسارات جديدة، تواكب احتياجات سوق العمل والمشاريع الواعدة وهي: مسار الرواد، ومسار إمداد، ومسار البحث والتطوير، ومسار واعد. وأكدت إستراتيجية البرنامج أن يكون الابتعاث لأفضل المؤسسات التعليمية بحسب التصنيفات العالمية، ويكون التخصص مراعياً لاحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.
وحرصاً من البرنامج على توفير فرص قبول أكبر؛ فقد تم خلال المرحلة الماضية إضافة دول ومجالات جديدة، وتطوير آليات واشتراطات القبول، بما يساعد على إتاحة فرص أوسع لاستفادة أبنائنا وبناتنا الراغبين في إكمال تعليمهم في أفضل الجامعات حول العالم؛ حيث لا يُشترط عُمر محدد أو امتداد التخصص أو درجة محددة في المؤهل العلمي السابق، كما يتُاح التقديم للموظفين، ويمكن دراسة أكثر من تخصص في المرحلة العلمية ذاتها.
ودعا البرنامج الراغبين بالابتعاث في جميع المراحل والتخصصات، إلى زيارة موقع البرنامج للتعرف على الشروط العامة للابتعاث والخاصة بحسب كل مسار، وقائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة والتخصصات بحسب المسارات، ومن ثم التواصل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة في دول الابتعاث للحصول على قبول، ومن ثم رفع طلب القبول من خلال نظام سفير بوزارة التعليم.

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